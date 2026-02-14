Kayseri'de trafik kazası! 5 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi. K.D. idaresindeki yolcu otobüsü ile O.K. yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan her iki aracın sürücüsü ile 3 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Ateşyak, “Kamyonetin bayağı bir hızı vardı. Çok detaylı bilemiyoruz. Biraz uykuluyduk. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Yaralıları gönderdiler. Ek araç bekliyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

