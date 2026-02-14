HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada

Kaza, Zafer Mahallesi Bakım Caddesi üzerinde meydana geldi. Bakım Caddesi’nde yokuş yukarı seyreden M.A.’nın kullandığı 59 AKB 290 plakalı motosiklet ile bağlantılı sokaktan geçiş yapan A.S. idaresindeki 68 HK 199 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.

Çorlu da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada 1

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sonrası motosiklet üzerinden savrulan sürücü M.A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu'da acı olay! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiBolu'da acı olay! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Samsun'da trafik kazası! 4 yaralıSamsun'da trafik kazası! 4 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.