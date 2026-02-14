Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada

Kaza, Zafer Mahallesi Bakım Caddesi üzerinde meydana geldi. Bakım Caddesi’nde yokuş yukarı seyreden M.A.’nın kullandığı 59 AKB 290 plakalı motosiklet ile bağlantılı sokaktan geçiş yapan A.S. idaresindeki 68 HK 199 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sonrası motosiklet üzerinden savrulan sürücü M.A. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır