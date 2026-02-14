HABER

Youtube geri adım attı! Hesabını yeniden açtı

ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube, ABD’li aktivist Guy Christensen’in kapattığı hesabını gelen tepkiler üzerine yeniden açtı.

YouTube, İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı paylaşımları ile bilinen Christensen’in hesabını dün kapattı. Christensen'in olayı sosyal medyada paylaşmasının ardından çok sayıda tepki geldi.

HESAP YENİDEN AÇILDI

YouTube ise gelen tepkilerden sonra hesabı tekrar açtı.

Christensen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bunu gerçekten başardık. YouTube, geçen akşam çağrımı reddettikten ve sonsuza kadar yasaklı kalacağımı belirttikten sonra, benim hesabımı ve paramı geri verdi. Bu, kolektif eylem ve dayanışmanın gücü. Eğer birlikte durmazsak, paramparça oluruz." ifadesini kullandı.

Christensen, sosyal medyada İsrail'in Gazze'deki soykırımına yönelik sert eleştirileri ve aktivist tavrı ile biliniyor
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

