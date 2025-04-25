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Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 'deprem' kontrolü tiye alındı! Duvarlara eliyle ve fenerle tıkladı: "Karpuz mu o dayı?"

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Hazar Gönüllü

İstanbul'u panikleten 6,2'lik 23 Nisan depreminin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, binaları denetleme yöntemiyle görenleri şaşırttı. Zaman zaman eliyle zaman zaman bir fenerle duvarlara tıklatarak sağlamlık kontrolü yapan Akgün'e sosyal medyada ilginç yorumlar da geldi.

Türkiye'nin en sıcak gündemi bir kez daha depremler. Çarşamba günü Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem mega kenti endişeye sürükledi. Depremin uzun süredir beklenen büyük Marmara depremi olup olmadığı tartışılırken belediyeler harekete geçti.

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DUVARLARI KONTROL ETMEK İÇİN TUHAF YÖNTEM

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de binaları kontrol ettiği görüntüleri kendi hesabından paylaştı. Görüntülerde dikkat çeken nokta ise Akgün'ün duvarların sağlamlığını kontrol etme yöntemiydi.

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DUVARLARA TIKLATTI

Akgün önce duvarlara eliyle tıklatarak sağlamlığı denetledi. Daha sonra eline bir fener alan Akgün fenerle de duvarlara tıklatmaya devam etti.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada Akgün'ün bu yöntemi tiye alındı. Kimi kullanıcılardan "Karpuz mu o dayı?", "Yeni teknoloji olsa gerek" gibi yorumlar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Büyükçekmece duvar fener
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