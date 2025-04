Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 'deprem' kontrolü tiye alındı! Duvarlara eliyle ve fenerle tıkladı: "Karpuz mu o dayı?"

Türkiye'nin en sıcak gündemi bir kez daha depremler. Çarşamba günü Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem mega kenti endişeye sürükledi. Depremin uzun süredir beklenen büyük Marmara depremi olup olmadığı tartışılırken belediyeler harekete geçti.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de binaları kontrol ettiği görüntüleri kendi hesabından paylaştı. Görüntülerde dikkat çeken nokta ise Akgün'ün duvarların sağlamlığını kontrol etme yöntemiydi.

Akgün önce duvarlara eliyle tıklatarak sağlamlığı denetledi. Daha sonra eline bir fener alan Akgün fenerle de duvarlara tıklatmaya devam etti.

Sosyal medyada Akgün'ün bu yöntemi tiye alındı. Kimi kullanıcılardan "Karpuz mu o dayı?", "Yeni teknoloji olsa gerek" gibi yorumlar geldi.

