Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Suriye’de Şara yönetimi ülkenin Kuzey aksını işgalde direnen terör örgütü PKK’nın uzantısı SDG yönetimini “askerî yöntemle” yola getirmeye kararlı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın eylül ayında yaptığı, “SDG aralık sonuna kadar Suriye’ye entegrasyonda ayak sürümeye devam ederse büyük bir askerî operasyona hazır olsun” şeklindeki açıklamaya göre SDG’ye tanınan süre artık dolmak üzere. Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara’nın Suriye’ye entegre olmamakta direnen SDG’ye, bugün “Ya işgal ettiğin topraklardan çekil, ya da savaş” mesajı vermesi bekleniyor.

"SURİYE, BÜTÜN OLMA HEDEFİNDEN VAZGEÇMEYECEK"

Türkiye Gazetesi'nin Şam’da konuştuğu eş-Şara’ya yakın bir isim, terör örgütü PKK/SDG kanadının 10 Mart mutabakatını istismar aracına dönüştürdüğünü söyledi. “Kuzeyde oluşan ve Esad rejiminin varlığından beslenen defacto durum devrimle birlikte bütün varlık şartlarını kaybetti. Suriye bir bütün olma hedefinden vazgeçmeyecek” diyen yetkili şöyle devam etti:

"ORDU TEYAKKUZ HALİNDE"

Orada fiilî bir durum üretildi ancak bu durumun devam etme şansı yok. Mevcut uluslararası konjoktür de, yerel ve bölgesel dinamikler de buna hiçbir biçimde müsait değil. Yönetim olarak hiçbir şantaja boyun eğmeyeceğiz. Biz kan dökülmeden entegrasyonun sağlanması adına tüm esnekliği gösterdik. Halkımızın iradesine ipotek konulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Süre doluyor. Yeniden zaman kazanma taleplerine kapalıyız. Ordu teyakkuz hâlinde ve son derece kararlıyız.

"CEVABIMIZI HERKES GÖRECEK"

Silahsız anlaşma yoluna razı olmamaları durumunda ülkenin bütünlüğü için ordumuz gerekeni yapmakta tereddüt etmeyecek. Özellikle medya üzerinden SDG-PKK cephesinin yaydığı Şam çaresiz kaldı, istediğimizi aldık, otonom bir bölge kuruluyor gibi propagandaya karşı cevabımızı masada ve sahada vereceğimizi herkes görecek.”

"SEVKİYATLAR BAŞLADI"

Suriyeli eski Savunma Bakanı General Hasan Hammadi ise, SDG’ye net mesajlar gönderiyor: “Şam’da sabır ve silahsız çözüm stratejisinin sonuna gelindi. Ordu hareketli. Sevkiyatlar başladı. Kuzeye yapılacak harekatın Suveyda ve Lazkiye-Tartus aksında zaaf olarak görülmemesi adına da tedbirler artırıldı. Öncelikle Rakka, Deyrizor, Halep ve Deir Hafir ekseninde SDG varlığına karşı müdahale yapılacak.

"TÜRKİYE'NİN DE MÜDAHİL OLMASINI BEKLİYORUZ"

“Daha sonra Haseke, Ayn İsa ekseninden Irak sınırına uzanan hatta yönelik ikinci aşamaya geçileceğini düşünüyorum. Şayet Rakka, Halep, Deyrizor’dan sökülen terör örgütü ile ya yeni bir masa kurulur veya savaş bütün sahaya yayılır. Bu durumda Türkiye’nin de sınırdan Ayn el-Arab, Malikiye ve Kamışlı işgal hattına müdahil olmasını bekliyoruz. Aksi hâlde Suriye için büyük bir risk ve tehdit unsuru olduğu kadar Türkiye için tehlike arz eden sınır problemi devam eder. Örgütün Irak’la ve Türkiye ile sınır bağının mutlak manada kopması gerekiyor.”