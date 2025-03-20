'Belediye başkanı olarak tedirginlik hissediyor musunuz?' sorusuna Zeydan Karalar'dan yanıt! 'Çok başarılı olunca...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının yankıları sürerken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE BAŞKA BİR YERE EVRİLİYOR"

Karalar'a "Belediye başkanı olarak bir tedirginlik hissediyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya Karalar'ın yanıtı şu şekilde oldu:

"Ben diyorum ki; Türkiye başka bir yere evriliyor. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu rejim açısından endişe duyuyorum. Hiçbir belediye başkanı görevini suistimal eden bir şey yapmaz. Hepimiz büyük bir sorumlulukla biz görev yapıyoruz. Bizim her şeyimiz açık, her şeyimiz sarih.

"BAKIN; ÖNCEDEN PARALAR NASIL KULLANILIYORDU, ŞİMDİ NASIL KULLANILIYOR"

Bakın Adana'ya ya da başka şehirlere, önceden paralar nasıl kullanılıyordu, şimdi nasıl kullanılıyor? Önceki işler hangi parayla yapılıyordu, şimdi hangi parayla yapılıyor? Olağanüstü kötü tabloyla aldığımız belediye bütçeleri nasıl oldu, bakın, farkı görürsünüz. Onun yanı sıra biz 5 yılda deprem yaşadık, pandemi yaşadık, ona rağmen bütün belediye başkanlarımız destan yazdı. Hem günlük ihtiyaçlarını giderdiler; altyapı, üstyapı, yol neyse, ama onun yanı sıra olağanüstü vatandaşın yanında durarak sosyal yardım da yaptılar. Yani bu para uzaydan falan gelmiş değil, bütçeyi iyi kullanarak oldu bu işler. Ee bundan tedirgin oluyorlar işte. Bizim her şeye rağmen vatandaşla kurduğumuz diyalog, gönüllerinde kurduğumuz taht, o güven, rahatsız ediyor.

Yani eskiden 'bunlar yapamaz' dedikleri, işte 'dikili ağaçları bile yok' dedikleri siyasal parti bütün belediye başkanları çok başarılı olunca, vatandaşa yakın olunca, sosyal yardım da yapınca bir tedirginlik başladı yani, seçim kaybıyla ilgili bir tedirginlik başladı. Bunların ondan kaynaklandığını düşünüyoruz yani"