Belediye ekiplerinden ağaç budama çalışması

Ardahan Belediyesi, mevsimsel bakım çalışmaları kapsamında ağaç budama işlemlerine hız verdi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğanın canlanışını sağlıklı bir zemine oturtmak isteyen belediye ekipleri, kent genelindeki yeşil alanlarda ve yol kenarlarında kapsamlı bir çalışma başlattı.

Uzman ekipler eşliğinde yürütülen budama işlemlerinde, özellikle kış boyu sarkan ve yol üzerine uzanarak tehlike arz eden dallar tek tek temizleniyor.

Belediye ekiplerinin yoğun mesaisine sahne olan ağaç budama çalışmalarıyla; hem kurumuş ve hastalıklı dalların ayıklanarak ağaçların daha güçlü ve sağlıklı şekilde gelişmesi destekleniyor hem de yol üzerine sarkan dalların temizlenmesiyle özellikle yüksek tonajlı araçların geçişi esnasında yaşanan görüş kısıtlılığı ve fiziki engellerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.