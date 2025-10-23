Belediye encümeni nedir, görevleri nelerdir?

Kanunlar doğrultusunda belirlenen belediye encümeni, 1580 sayılı Belediye Kanunu maddesine göre iki farklı tür üyeden meydana gelmektedir. Bu üyeler belediye meclisi tarafından seçilmektedir. En az iki kişiden oluşmak zorundadır ancak encümenin doğal üyelerinin sayısının yarısının aşılması mümkün değildir.

Belediye encümeni nedir?

Encümen, belediye başkanı ya da onun görevlendirileceği bir kişinin başkanlık etmesi ile toplanarak karar alır. Gündemin belirlenmesi ve düzenlenmesi belediye başkanının yetkisindedir. Belediye encümeni düzenli olarak toplanır, gündem ile ilgili konular hakkında önemli kararlar alır.

Belediye encümeni en net tanımı ile belediye yönetiminin ikinci derecede olan karar ve danışma organı olarak ifade edilmektedir. Üyelerin uyarısı meclis üyelerinden diğer yarısı da belediye bürokratlarından ya da departman müdürlerinden oluşmaktadır.

Belediye encümen görevleri nelerdir?

Belediye karar organı olan belediye encümeni belli başlı görev ve yetkilere sahiptir. Encümenin görevlerinden bazıları şu şekildedir: