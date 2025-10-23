Belediye encümeni nedir, görevleri nelerdir?

Kanunlar doğrultusunda belirlenen belediye encümeni, 1580 sayılı Belediye Kanunu maddesine göre iki farklı tür üyeden meydana gelmektedir. Bu üyeler belediye meclisi tarafından seçilmektedir. En az iki kişiden oluşmak zorundadır ancak encümenin doğal üyelerinin sayısının yarısının aşılması mümkün değildir.
Belediye encümeni nedir?
Encümen, belediye başkanı ya da onun görevlendirileceği bir kişinin başkanlık etmesi ile toplanarak karar alır. Gündemin belirlenmesi ve düzenlenmesi belediye başkanının yetkisindedir. Belediye encümeni düzenli olarak toplanır, gündem ile ilgili konular hakkında önemli kararlar alır.
Belediye encümeni en net tanımı ile belediye yönetiminin ikinci derecede olan karar ve danışma organı olarak ifade edilmektedir. Üyelerin uyarısı meclis üyelerinden diğer yarısı da belediye bürokratlarından ya da departman müdürlerinden oluşmaktadır.
Belediye encümen görevleri nelerdir?
Belediye karar organı olan belediye encümeni belli başlı görev ve yetkilere sahiptir. Encümenin görevlerinden bazıları şu şekildedir:
- Stratejik planlar ve yıllık çalışma programı yaparak kesin hesapları ve bütçeyi inceledikten sonra bu konulardaki görüşleri belediyeye bildirmek
- Yıllık çalışma programına alınmış olan işlerle ilgili kamulaştırma kararları almak ve bu kararları uygulamak
- Öngörülmeyen giderler için ödeneğin harcama yerlerini önceden belirlemek
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci seviyeleri arasında aktarma yapmak
- Kanunlarda yer alan cezaların uygulanmasını sağlamak
- Halka açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
- Resim, vergi ve harçların dışında kalan dava konusu belediye anlaşmazlıklarını anlaşmaya başlamak ve tasfiyesine karar vermek
- Gecekondu tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesine ilişkin karar almak
- Yıkım kararı vermek
- Dilencilik yaparak elde edilmiş olan paranın ve mülkiyetin kamu yararına kullanılmasına ve kamuya geçirilmesine karar vermek
- İşçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli olarak çalışanlar dışındaki belediye memurlarına uygulanan aylık katsayının gösterge rakamı ile çarpılması sonucunda elde edilecek tutarı geçmeyecek şekilde ikramiye ödemelerinin yapılmasını sağlamak
- Taşınmaz malların alım satım işlemlerine, tahsis edilmesine dair meclis kararlarını uygulamak ve süresi üç yılı geçmeyecek şekilde kiralanması konusunda karar almak
- Yüksek Disiplin Kurulu sıfatı ile devlet memurluğundan çıkarılma tekliflerini bir sonuç karara bağlamak
- Hallerde terin tahsis edilmesi ve iptal edilmesi konularında karar almak