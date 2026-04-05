Belediye meclis üyesi, kazada hayatını kaybetti

SAMSUN’un 19 Mayıs ilçesinde üst geçidin çelik ayağına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü belediye meclis üyesi Aziz Uslu (44), hayatını kaybetti.

Belediye meclis üyesi, kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 03.30 sıralarında Dereköy mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. 19 Mayıs Belediyesi MHP’li meclis üyesi Aziz Uslu idaresindeki 55 AGA 340 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi konucu üst geçidin çelik ayağına çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Uslu’nun cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Belediye meclis üyesi, kazada hayatını kaybetti 1Belediye meclis üyesi, kazada hayatını kaybetti 2Belediye meclis üyesi, kazada hayatını kaybetti 3

Belediye meclis üyesi, kazada hayatını kaybetti 4Belediye meclis üyesi, kazada hayatını kaybetti 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastalık haritası değişti: RSV düşüşte, grip tırmanışta!Hastalık haritası değişti: RSV düşüşte, grip tırmanışta!
Son dakika | Uşak Belediyesi'nde seçim sonucu belli oldu! Özkan Yalım tutuklanmıştıSon dakika | Uşak Belediyesi'nde seçim sonucu belli oldu! Özkan Yalım tutuklanmıştı

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

