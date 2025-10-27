Belediye meclisi nedir, görevleri nelerdir?

Belediyelerde meclisler ve bu meclisin bir parçası olan üyeler bulunmaktadır. Mecliste kendine verilen yerde olan belediyenin gündemini tutan kişiler, belediye meclis üyesi olarak isimlendirilmişlerdir. Çeşitli görev ve yetkileri bulunan bu kişiler, belediye meclisinde yer alan belediye üyelerine genel görüşlerini ve değerlendirmelerini sunarak belediye kapsamında yapılan projelere yönelik fikirler vermektedirler.

Belediyelerin yetkileri değişiklik gösterebilmektedir. Kişileri, firmaları, gelir vergisi, emlak vergisi, kurumlar vergisi gibi vergi türleri ile vergilendirme hakkına sahip olan belediyeler aynı zamanda devletten de önemli miktarlarda fon da alabilmektedir.

Köy, ilçe, kasaba ve büyükşehirlerde yer alan belediyeler, temel kamu hizmetleri ve genel kamu hizmetleri vermekle yükümlüdür. Kamu hizmeti, bir hükumetin kamu kurumları aracılığı ile yetki alanlarında yaşam süren kişilere direkt ya da başka birimler aracılığı ile dolaylı olarak sağlanan hizmetlerdir.

Modern ve gelişmiş olan ülkelerde kamu hizmetleri ya da genel ilgili alanına giren hizmetler ifadesi genel olarak acil servis, çevre koruma, atık yönetimi, kamu güvenliği, kamu yönetimi, toplum hizmetleri, sosyal güvenlik, telekomünikasyon, mahkemeler, kentsel planlama, toplu ulaşım, kamu binaları, askeriye, elektrik, su, sağlık hizmetleri gibi halkı ilgilendiren farklı hizmetleri içermektedir.

Belediye meclisi nedir?

Türkiye’de belediye karar organı olarak da bilinen belediye meclisi, ilgili olan kanunda gösterilmiş olan usullere ve esaslara göre seçilmiş olan üyelerden meydana gelmektedir. Sorumlu olduğu bölge halkının ortak ve yerel nitelikte olan gereksinimlerini gidermek amacı ile kurulan, üyeleri yerel seçimler ile iş başına getirilen kamu kurumlarına belediye adı verilmektedir.

Belediye meclisi, belediyede yer alan en üst düzey karar organı olarak belirlenmiştir. Üye sayıları belediyedeki nüfusa göre belirlenir ve değişkenlik gösterebilir. Üye sayısı dokuzdan az olamaz. Meclis, kendi karar vereceği 1 aylık tatili dışında her ay toplanmak üzere kurulmuştur. Toplantılara ise belediye başkanı başkanlık eder.

Belediye meclisinin görevleri nelerdir?

Belediyenin önemli bir karar organı olan ve ilgili kanunda yer alan esaslar doğrultusunda seçilmiş olan üyelerden meydana gelen belediye meclisi, çeşitli görev ve yetkilere sahiptir. Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek kararname ile o bölgede kurulan belediyelerdeki belediye meclis görevleri ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir: