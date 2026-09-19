Belediye otobüsündeki kaza anı kameraya yansıdı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde belediye otobüsünün yaptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kazaya sebep olduğu, otobüsteki yolcuların ölümden döndüğü ortaya çıktı.

Kaza, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde 12.00 sıralarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçen bir otomobile çarpmak istemeyen otobüs sürücüsü manevra yaptı. Ancak belediye otobüsü yol kenarındaki trafik ışıklarının trafosuna çarparak kaldırıma çıktı. Çarpma etkisiyle otobüste ciddi maddi hasar oluştu. Olaydan etkilenen vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin araç içi kamera görüntülerinde, belediye otobüsünün kavşaktan geçişi sırasında trafik ışığının yeşil yandığı dikkat çekti. Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır