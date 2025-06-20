Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor! Belediye Başkanı Nurlu'nun kararı gündem oldu: Kirletenler temizleyene kadar çöpler alınmayacak!

Manisa'nın Salihli içlesinde 'çöp krizi patlak' verdi. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kurşunlu Piknik Alanı ve Gümüşçayı civarında çöp konteynerleri olmasına rağmen çöplerin gelişigüzel etrafa atılmasına tepki gösteren CHP'li Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Kirletenler temizleyene kadar çöpler alınmayacak!" diyerek işçilere talimat verdi.

SALİHLİ BELEDİYESİ DUYURDU: "ÇÖPLER TOPLANMAYACAK"

Salihli Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kurşunlu Piknik Alanı ve Gümüşçayı civarında çöp konteynerlerinin bulunmasına rağmen, atıkların gelişigüzel bırakılması çevremizi kirletiyor ve doğaya zarar veriyor. Bu nedenle, bundan böyle sorumluluk almayanlar temizleyene kadar bırakılan çöpler toplanmayacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız; doğayı, piknik ve yeşil alanlarımızı temiz tutmak, atıkları mutlaka çöp konteynerlerine atmak ve çevremize sahip çıkmaktır. Unutmayalım: Temizlik, ortak sorumluluğumuzdur. Bu hepimizin vatandaşlık görevidir."

ÇÖPLER BİRİKTİ, İLÇE HALKI İKİYE BÖLÜNDÜ

Alınan kararın üzerinden 5 gün geçerken, Kurlunlu ve Gümüşçayı çevresinde biriken çöpler gündem oldu. Bazı sivil toplum kuruluşlarının zaman zaman gelerek çöpleri topladığı görülürken, belediyenin kararı ise ilçe halkını ikiye böldü.

Bazı vatandaşlar, belediyenin aldığı karara destek vererek herkesin sorumlu olması gerektiğini savunurken; bazıları ise çöp atanlar yüzünden herkesin mağdur olmaması gerektiğini belirtiyor.

DİĞER SOKAK VE CADDELERDE İSE ÇÖPLER ARALIKSIZ TOPLANIYOR

Belediyenin diğer sokak ve caddelerdeki temizlik işleri ise aralıksız çalışıyor.

Başkan Nurlu, bu konuda taviz vermediklerini belirtirken, Kurşunlu ve Gümüşçayı özelinde ise farkındalık oluşturmak zorunda olduklarını belirtti.