HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor! Belediye Başkanı Nurlu'nun kararı gündem oldu: Kirletenler temizleyene kadar çöpler alınmayacak!

CHP'li Salihli Belediyesi'nde Başkan Mazlum Nurlu'nun aldığı karar gündem yarattı. Bazı bölgelerde vatandaşların çöp konteyneri olmasına rağmen çöplerin gelişigüzel etrafa atılmasına tepki gösteren Nurlu, "Kirletenler temizleyene kadar çöpler alınmayacak!" diyerek işçilere talimat verdi. Alınan karar sonrası söz konusu bölgelerde oluşan çöp yığınları dikkat çekerken, Nurlu farkındalık oluşturmak zorunda olduklarını belirtti.

Belediye yere atanlara kızdı, çöpleri toplamıyor! Belediye Başkanı Nurlu'nun kararı gündem oldu: Kirletenler temizleyene kadar çöpler alınmayacak!
Devrim Karadağ

Manisa'nın Salihli içlesinde 'çöp krizi patlak' verdi. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kurşunlu Piknik Alanı ve Gümüşçayı civarında çöp konteynerleri olmasına rağmen çöplerin gelişigüzel etrafa atılmasına tepki gösteren CHP'li Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Kirletenler temizleyene kadar çöpler alınmayacak!" diyerek işçilere talimat verdi.

GHDFHD

SALİHLİ BELEDİYESİ DUYURDU: "ÇÖPLER TOPLANMAYACAK"

Salihli Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kurşunlu Piknik Alanı ve Gümüşçayı civarında çöp konteynerlerinin bulunmasına rağmen, atıkların gelişigüzel bırakılması çevremizi kirletiyor ve doğaya zarar veriyor. Bu nedenle, bundan böyle sorumluluk almayanlar temizleyene kadar bırakılan çöpler toplanmayacaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız; doğayı, piknik ve yeşil alanlarımızı temiz tutmak, atıkları mutlaka çöp konteynerlerine atmak ve çevremize sahip çıkmaktır. Unutmayalım: Temizlik, ortak sorumluluğumuzdur. Bu hepimizin vatandaşlık görevidir."

GHDH

ÇÖPLER BİRİKTİ, İLÇE HALKI İKİYE BÖLÜNDÜ

Alınan kararın üzerinden 5 gün geçerken, Kurlunlu ve Gümüşçayı çevresinde biriken çöpler gündem oldu. Bazı sivil toplum kuruluşlarının zaman zaman gelerek çöpleri topladığı görülürken, belediyenin kararı ise ilçe halkını ikiye böldü.

gdfgdfg

Bazı vatandaşlar, belediyenin aldığı karara destek vererek herkesin sorumlu olması gerektiğini savunurken; bazıları ise çöp atanlar yüzünden herkesin mağdur olmaması gerektiğini belirtiyor.

DİĞER SOKAK VE CADDELERDE İSE ÇÖPLER ARALIKSIZ TOPLANIYOR

Belediyenin diğer sokak ve caddelerdeki temizlik işleri ise aralıksız çalışıyor.

GFDGDFSG

Başkan Nurlu, bu konuda taviz vermediklerini belirtirken, Kurşunlu ve Gümüşçayı özelinde ise farkındalık oluşturmak zorunda olduklarını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' iziHastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi
AFAD, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret ettiAFAD, yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etti

Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli belediye çöp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu

Tüm Türkiye'nin konuştuğu 6 yaşındaki gelin davası sil baştan! Yargıtay kararı bozdu

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

Tartıştığı kişiyi kırık cam şişesiyle öldürdü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.