Belediyeler arasında yeni trend sosyal medya performansı! Birinci sırada AK Partili ikinci sırada CHPli belediye var

Özellikle İstanbul’daki belediyeler sosyal medyada görünür olmak ve icraatlarını duyurmak için büyük çaba harcıyor. İstanbul’daki ilçe belediyelerinin sosyal medya performans raporu açıklandı. İlk sırada İstanbul’un kuzey ilçelerinden Arnavutköy yer aldı.

Recep Demircan

İstanbul’daki ilçe belediyelerinin sosyal medya performansları karşılaştırıldı. Açıklanan verilere göre, 2025 yılı sosyal medya etkileşim rakamlarında Arnavutköy Belediyesi ilk sırada yer aldı.

AK PARTİLİ BELEDİYE BİRİNCİ

X , Instagram ve Facebook platformları üzerinden elde edilen toplam etkileşimlerin değerlendirildiği karşılaştırmada Arnavutköy Belediyesi, 681 bin 149 etkileşimle listenin zirvesine yerleşti.

CHPLİ BELEDİYE İKİNCİ

Arnavutköy’ü Kadıköy Belediyesi 647 bin 852 etkileşimle ikinci sıradan takip ederken, Beylikdüzü Belediyesi 291 bin 23 etkileşimle üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademi, belediyenin medya ve iletişim alanındaki çalışmaları olarak öne çıkıyor.

