Belediyelerde imar planı nedir, nasıl hazırlanır?

İmar, şehirlerin ya da kasabaların gelişim süreçlerini şekillendirir. Osmanlı zamanından bugüne uzanan imar düzenlemeleri süreçleri günümüzde planlı şehirleşmenin temeli olarak varlığını sürdürmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri ya da kısaca CBS teknolojileri ile desteklenen imar süreci genel olarak 3 farklı aşamadan oluşmaktadır.

Belediyelerde imar planı nedir, ne işe yarar?

Bir şehrin ya da belli bir alanın gelecek zamandaki kullanımını ve gelişmesini yönlendiren, yerel yönetimler, belediyeler ile ilgili ve yetkili devlet kuruluşları tarafından hazırlanan imar planları resmi bir belge olarak kabul görmektedir. İmar planı belirlenmiş olan alanın nasıl kullanılacağını, bu alandaki yapıların boyutlarını, alandaki yerleşim düzenini ve altyapı sistemlerinin nasıl olacağını belirleyen bir plandır.

Belediye imar planı hazırlanmasının amacı toplumsal gereksinimlerin olabilecek en dengeli şekilde karşılanması, çevresel dengenin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma gibi nedenler ve amaçlara bağlı olduğu için son derece önemli kabul edilmektedir. Düzenli şehirleşme, altyapı ve hizmetlerin optimize edilmesi, toplumsal gereksinimlerin karşılanması, sürdürülebilir kalkınma sağlanması gibi nedenlere bağlı olarak imar planı yapılır.

Belediyelerde imar planı nasıl hazırlanır?

Belediye imar planı hazırlama süreci son derece ayrıntılıdır. Şu adımlar izlenerek imar planı hazırlanır: