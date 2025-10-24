HABER

Belediyelerde imar planı nedir, nasıl hazırlanır?

Bir yerleşim alanının düzenlenmesi, yapılaşma şartlarının belirlenmesi, belirtilen alanın ekonomik, çevresel, sosyal gereksinimler doğrultusunda planlanması imar olarak isimlendirilmiştir. Yerel yönetimler belirtilen bölgenin yaşanabilir ve sürdürülebilir olabilmesi için düzenlemeler içeren bir süre başlatır.

Ferhan Petek

İmar, şehirlerin ya da kasabaların gelişim süreçlerini şekillendirir. Osmanlı zamanından bugüne uzanan imar düzenlemeleri süreçleri günümüzde planlı şehirleşmenin temeli olarak varlığını sürdürmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri ya da kısaca CBS teknolojileri ile desteklenen imar süreci genel olarak 3 farklı aşamadan oluşmaktadır.

Belediyelerde imar planı nedir, ne işe yarar?

Bir şehrin ya da belli bir alanın gelecek zamandaki kullanımını ve gelişmesini yönlendiren, yerel yönetimler, belediyeler ile ilgili ve yetkili devlet kuruluşları tarafından hazırlanan imar planları resmi bir belge olarak kabul görmektedir. İmar planı belirlenmiş olan alanın nasıl kullanılacağını, bu alandaki yapıların boyutlarını, alandaki yerleşim düzenini ve altyapı sistemlerinin nasıl olacağını belirleyen bir plandır.

Belediye imar planı hazırlanmasının amacı toplumsal gereksinimlerin olabilecek en dengeli şekilde karşılanması, çevresel dengenin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma gibi nedenler ve amaçlara bağlı olduğu için son derece önemli kabul edilmektedir. Düzenli şehirleşme, altyapı ve hizmetlerin optimize edilmesi, toplumsal gereksinimlerin karşılanması, sürdürülebilir kalkınma sağlanması gibi nedenlere bağlı olarak imar planı yapılır.

Belediyelerde imar planı nasıl hazırlanır?

Belediye imar planı hazırlama süreci son derece ayrıntılıdır. Şu adımlar izlenerek imar planı hazırlanır:

  • Alan analizi yapılır. Önce planlanacak olan alanın şimdiki mevcut durumu ayrıntılı olarak incelenir. Bu analiz ile bölgedeki coğrafi özellikler, var olan yapılar, ulaşım ağı, sosyal ve ekonomik durum gibi unsurlar tespit edilir.
  • Bölge halkının ve diğer ortakların gereksinimler dikkate alınır ve bu doğrultuda bir gereksinim analizi yapılarak ihtiyaçlar belirlenir.
  • Planlanmış olan alana ait ayrıntılı düzenlemeler ve tasarımlar yapılır. Bu aşamada yapılaşma yoğunluğu, yeşil alanlar, altyapıda düzenlemeler gibi unsurlar da dikkate alınmaktadır.
  • Yapılan planın taslağı, alanında uzman kişilerin ve kamuoyunun görüşlerine sunulur. Bu aşamada gerçekleştirilen geri bildirimler ile plan üzerinde çeşitli değişiklikler ve iyileştirmeler yapılır.
  • Tüm bu aşamaların ardından son aşamaya gelinir ve bu son aşamada hazırlanmış, gerekli görülen değişiklikler ve iyileştirmeler yapılmış olan imar planı yetkili ve ilgili belediye meclisi ile diğer yetkili kurumlara sunulur. Yetkili kurumlar ve kişiler planı inceler ve uygun görülürse onay verir.
