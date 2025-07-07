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Belediyelere yapılan operasyonlar sonrası CHP'den flaş hamle! O günü işaret etti

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor. Partiden ardı ardına yapılan operasyonlardan sonra flaş bir hamle geldi. CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.

Belediyelere yapılan operasyonlar sonrası CHP'den flaş hamle! O günü işaret etti
Cansu Akalp

CHP'li belediyelere 19 Mart’tan bu yana başlayan operasyonlar ardı ardına devam ederken partiden yeni bir hamle geldi.

CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki pek çok ismin tutuklanmasından bu yana CHP’li belediyelere operasyonlar sürüyor. Son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon gerçekleştirilmişti.

10 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA'YA ÇAĞIRDI!

CHP kulislerinde ise iktidarın 'operasyon' hamlesine karşı daha sert bir tavır benimseneceği aktarılıyordu. İlk hamle geldi.

Alınan bilgiye göre; CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP belediye
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