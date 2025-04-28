'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek çıkış: Haydi soruşturun da görelim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İBB’ye AK Parti döneminde alınan helikopterin 18 milyon lira zararla satıldığına ilişkin faturayı sosyal medya hesabından paylaştı. “Bunun adı belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Soruşturun da görelim” ifadelerini kullanan Yavuzyılmaz, İmamoğlu’nun konuyla ilgili soruşturma izni verdiğini ancak dosyanın kaybedildiğini belirtti.

"HAYDİ SORUŞTURUN DA GÖRELİM"

Yavuzyılmaz’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"İBB’deki belgeli helikopter yolsuzluğu! AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; 2012 yılında satın alınan SIKORSKY tipi helikopter 2019’daki yerel seçimler öncesinde değerinin %20’sine satıldı. Araç: Helikopter Marka: SIKORSKY Model: S-76B Alış fiyatı: 590.000 dolar, satış fiyatı: 113.243 dolar. Aradaki fark 476.757 Dolar Güncel kurla zarar 18 Milyon Lira! Bunun adı İBB’de belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Haydi soruşturun da görelim!”

Yavuzyılmaz, paylaşımlarının devamında helikopterle ilgili alış ve satış faturalarını paylaştı.

Alış faturası;

Satış faturası;