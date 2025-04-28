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'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek çıkış: Haydi soruşturun da görelim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti dönemindeki helikopter alım-satımını sosyal medya hesabından paylaştı ve sert ifadelere yer verdi. 18 milyon lira zarar olduğunu belirten Yavuzyılmaz 'Haydi soruşturun görelim' diyerek faturaları paylaştı.

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek çıkış: Haydi soruşturun da görelim
Ufuk Dağ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İBB’ye AK Parti döneminde alınan helikopterin 18 milyon lira zararla satıldığına ilişkin faturayı sosyal medya hesabından paylaştı. “Bunun adı belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Soruşturun da görelim” ifadelerini kullanan Yavuzyılmaz, İmamoğlu’nun konuyla ilgili soruşturma izni verdiğini ancak dosyanın kaybedildiğini belirtti.

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"HAYDİ SORUŞTURUN DA GÖRELİM"

Yavuzyılmaz’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"İBB’deki belgeli helikopter yolsuzluğu! AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde; 2012 yılında satın alınan SIKORSKY tipi helikopter 2019’daki yerel seçimler öncesinde değerinin %20’sine satıldı. Araç: Helikopter Marka: SIKORSKY Model: S-76B Alış fiyatı: 590.000 dolar, satış fiyatı: 113.243 dolar. Aradaki fark 476.757 Dolar Güncel kurla zarar 18 Milyon Lira! Bunun adı İBB’de belgeli ve gerçek yolsuzluktur! Haydi soruşturun da görelim!”

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Yavuzyılmaz, paylaşımlarının devamında helikopterle ilgili alış ve satış faturalarını paylaştı.

Alış faturası;

alış faturası

Satış faturası;

satış faturası

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Anahtar Kelimeler:
helikopter ak parti ibb
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