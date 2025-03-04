Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Kağıthane Gültepe'de ikamet eden Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamaması üzerine telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmaları sürüyor.



EŞYALARI BULUNDU

Çalışmalara AFAD, itfaiye, belediye ve çevre illerden de arama kurtarma ekipleri katılıyor. Bir yandan ormanın içinde bir yandan da gölette arama yapılırken, Gürel'e ait olduğu düşünülen mont, çanta, telefon ve bazı kişisel eşyalar bulundu.

Bulunan eşyalar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çalışmalar sırasında termal dron da kullanıldığı görüldü.



SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ece Gürel için başlatılan arama çalışmaları sürürken, son görüntüleri ortaya çıktı.

Ekol TV'de yer alan habere göre, Gürel'in evden çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır