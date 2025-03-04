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  4. Trump'ın son kararı ABD'de ifade özgürlüğü ve gösteri yapma hakkı tartışmalarını alevlendirdi! "Artık maske yok" diyerek duyurdu

Trump'ın son kararı ABD'de ifade özgürlüğü ve gösteri yapma hakkı tartışmalarını alevlendirdi! "Artık maske yok" diyerek duyurdu

04.03.2025 18:51
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ABD Başkanı Donald Trump, "yasa dışı" gösterilere izin veren üniversite ve diğer eğitim kurumlarının federal fonlarının kesileceğini ve "provokatörlerin" hapse atılacağını ya da geldikleri ülkeye geri gönderileceğini açıkladı. Mesajını, "Artık maske yok!" diye bitiren Trump'ın kampüs gösterilerine ilişkin açıklaması, ABD'deki ifade özgürlüğü ve gösteri yapma hakkı ile ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Trump'ın son kararı ABD'de ifade özgürlüğü ve gösteri yapma hakkı tartışmalarını alevlendirdi! "Artık maske yok" diyerek duyurdu

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, üniversite kampüslerindeki gösterilerle ilgili sert tedbirler alacaklarını belirtti.

Trump, "Yasa dışı protestolara izin veren herhangi bir okul veya üniversitenin tüm federal fonları durdurulacaktır. Provokatörler hapse gidecek ve/veya geldikleri ülkeye kalıcı olarak geri gönderilecektir." ifadelerini kullandı.

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DEMOKRATLARDAN TEPKİ GELDİ

Geçen yıl ülke geneline yayılan Gazze gösterileri ile ilgili açıklamalarında bu tür gösterilere izin verilmemesi gerektiğini ve bu göstericilerin suç işlediğini savunan Trump, bugünkü açıklamasında, bu gösterilere katılan Amerikalı öğrencilerin de okullarından atılacağını ve suça bağlı olarak tutuklanabileceklerini belirtti.

Trump'ın paylaşımına Cumhuriyetçiler destek verirken, daha Demokrat eğilimli kullanıcıların bu tedbirleri "ifade özgürlüğüne aykırı" şeklinde yorumlamaları dikkati çekti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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