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Belirti vermeden ilerliyor! ‘Glokom ani görme kaybına yol açabilir’

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 16:59
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Glokomun, halk arasında ‘göz tansiyonu’ ya da ‘karasu hastalığı’ olarak bilindiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, "Glokomun en tehlikeli yanı hastalığın erken evrelerinde herhangi bir ağrı, kızarıklık veya belirgin bir görme bozukluğu oluşturmamasıdır. Ancak hastalık ilerlediğinde, özellikle çevresel görmede kayıplar fark edilir. Müdahale edilmezse ani görme kaybı ortaya çıkabilir" dedi.

Belirti vermeden ilerliyor! ‘Glokom ani görme kaybına yol açabilir’

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nükhet Zaim, ‘sessiz hırsız’ olarak adlandırılan glokom hakkında önemli uyarılarda bulundu, dünyada milyonlarca insanı etkileyen ve çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen bu hastalığın, tedavi edilmediği takdirde ani ve kalıcı görme kaybına yol açabileceğini vurguladı.

Glokomun kısaca tanımını yapan Opr. Dr. Zaim, "Glokom, halk arasında göz tansiyonu ya da karasu hastalığı olarak bilinir. Göz içi basıncının artması sonucu görme sinirine zarar veren ciddi bir göz hastalığıdır. Normalde göz içindeki sıvı, gözden dengeli bir şekilde dışarı atılırken, bu sıvının drenajında bir problem olduğunda basınç yükselir. Artan basınç, görme sinirine zarar vererek zamanla görme alanında kayıplara yol açar" diye konuştu.

"BELİRTİ VERMEDEN İLERLİYOR"

Glokomun daha çok belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerlediğini dile getiren Opr. Dr. Zaim, "Glokomun en tehlikeli yanı hastalığın erken evrelerinde herhangi bir ağrı, kızarıklık veya belirgin bir görme bozukluğu oluşturmamasıdır. Ancak hastalık ilerlediğinde, özellikle çevresel görmede kayıplar fark edilir ve müdahale edilmezse ani görme kaybı ortaya çıkabilir" ifadelerine yer verdi.

"RİSK ALINTA OLANLAR DİKKAT"

Opr. Dr. Zaim, glokom riskini artıran faktörlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle 40 yaş üstü bireylerin, ailede glokom öyküsü olanların, diyabet hastalarının, yüksek veya düşük tansiyonu olanların, migren hastalarının, uzun süreli kortizon tedavisi görenlerin yılda en az bir kez göz tansiyonlarını ölçtürmeleri gereklidir."

"ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ"

Glokomun tedavisinde erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Opr. Dr. Zaim, "Glokomun yol açtığı görme kaybını geri döndürmek mümkün değildir, ancak erken teşhisle hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Düzenli göz muayenesi ve göz tansiyonu ölçümü, görme yeteneğini korumanın en etkili yoludur" şeklinde konuştu.

"GLOKOM TEDAVİSİ"

Glokomun erken teşhisi ve etkin tedavisi için son teknolojiye sahip cihazlarla çok geniş göz muayeneleri yapıldığını kaydeden Opr. Dr. Zaim, "Tedavi sürecinde, hastanın durumuna göre göz damlaları, lazer tedavileri ve cerrahi yöntemler uygulanmaktadır" diyerek sözlerini sonlanırdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
glokom
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