Belize'nin başkenti neresi? Belize'nin başkenti hakkında bilgiler

Belize'nin haritasına bakıldığında ülkenin büyük bölümünün ormanlarla çevrili olduğu görülür ve Karayip Denizi kıyısındaki beyaz kumlu plajları dikkat çeker. Belize’nin coğrafi yapısı Belize Sönmüş Yanardağı gibi aktif ve eski volkanları da barındırır. Belize'nin nüfusu yaklaşık 400.000 kişi olarak bilinmektedir. Ülkedeki resmi dil İngilizce olarak kabul edilir, yerel halk ise Belize Kreolu, İspanyolca ve Maya dilleri gibi dilleri konuşur. Bu açıdan ülkede farklı etnik grupların ve kültürlerin egemen olduğu söylenebilir. Bu çeşitli kültür yapısı ise ülkenin zengin kültürünü oluşturur.

Belize’nin başkenti neresi?

El Salvador’dan sonra Orta Amerika’nın en küçük ülkesi Belize olarak bilinir. Herkes tarafından bilinmeyen bu ülke 1981 yılında bağımsızlığı kazandı. Latin Amerika’nın diğer coğrafi bölgelerinde olduğu gibi geçmişte İspanyol sömürgesi olan Belize, daha sonraki dönemlerde İngiliz sömürgesi altından kalmıştır.

Ülkenin 1973 yılına kadar olan süreçteki resmi adı Britanya Hondurası olarak geçer. Belize 1981 yılından sonra bağımsızlığını kazandığında ilk başkenti Belize City olur, ancak şehir meydana gelen büyük kasırgalardan ağır hasarlar görünce Belize hükümeti başkenti Belmopan’a taşır.

Bu yüzden "Belize’nin başkenti neresi?" sorusuna yanıt olarak, "günümüzdeki başkenti Belmopan’dır." yanıtı verilir. Belmopan şehri, trekking ve market plazaları görmek için oldukça ideal bir bölgedir. Bununla beraber doğa turları ve doğa yürüyüşleri arayan turistler için de pek çok olanağa sahiptir.

Gezilecek yerler

Burada yer alan Belize Archives Department, Belmopan’daki deprem arşiviyle ilgili kurulan bir müze olarak oldukça ilgi çekici bir yerdir. Bununla beraber şehrin yakınlarındaki kasabalara ve köylere gerçekleştirilen turlarla da ülkenin kültürü daha yakından görülebilir. Şehirde gezilecek diğer yerler şu şekilde sıralanabilir:

1. St. Herman’s Blue Hole National Park

Bu park çevresindeki tropikal ormanlar, yürüyüş parkurları ve doğal havuzlar doğa tutkunu turistler için oldukça ilgi çekici bir yerdir. Ayrıca park içerisinde St. Herman's ve Crystal mağaraları bulunur.

2. George Price Centre for Peace and Development

Belize'nin ilk başbakanı olan George Price'ın anısına yapılmış olan bu yer müze, kütüphane ve kültürel etkinlik alanı olarak hizmet vermektedir.

3. National Assembly Building

Bağımsızlık Meydanı'nda bulunan bu bina, Maya tapınaklarını simgeleyen mimarisiyle öne çıkar ve günümüzde parlamento binası olarak hizmet verir.

4. Belmopan Museum

Ülkenin tarihinin dayandığı Maya uygarlığına ait eserlerin sergilendiği bu müze ise arkeolojiye ilgi duyan turistler için ilgi çekici bir duraktır.

Nasıl gidilir?

Orta Amerika’nın en küçük ülkelerinden biri olan Belize’nin kuzeyinde Meksika, batısı ve güneyinde ise Guatemala yer almaktadır. Ülkenin doğu sahil şeridi ise Karayip Denizi ile çevrilidir.

Ülkemizden Belize’ye direkt uçuşlar gerçekleştirilmemektedir. Buraya ABD üzerinden aktarmalı olarak gidilebilir. Ayrıca şehirde havalimanı bulunmaz. Belize’nin uluslararası havalimanı olarak Belize City’de bulunan Philip S.W.Goldson Uluslararası Havalimanı kullanılır. Belize City'den karayoluyla başkente ulaşmak mümkündür. Belize City'den Belmopan'a giden otobüsler 6 dolar olarak ücretlendirilir. Bununla beraber Meksika ve Guatemala karayolu ile Belize’ye pratik bir şekilde ulaşılabilmektedir.

Belize mutfağı

Belize mutfağı, ülkenin çeşitli kültürlü yapısının bir yansıması olarak oldukça zengin bir yelpazeye sahiptir. Belize mutfağı Karayip, Maya, Mestizo, Garifuna, Kriol, İngiliz ve hatta Doğu Asya etkilerini de taşır. Ülkede tüketilen temel gıdalar mısır ekmeği, haşlanmış tavuk ve pilav ile fasulyedir.

Diğer yemekler arasında Creole türü güveçler, barbekü tavuk, dana eti ve domuz eti yer alırken, Maya tarzı tamales (muz yapraklarının üzerinde buharda pişirilmiş tavuk veya sebze dolgulu mısır unu) bulunur. Yemeklerin yanında genellikle Meksika acı biberleri kullanılır. Tipik Garifuna yemekleri içerisinde hudut, hindistan cevizi sütünde marine edilmiş balık güvecinde ezilmiş yeşil muz yer alır. Kıyı bölgelerinde sıklıkla tüketilen bir yemek ise seviche'dir.

Belmopan'da dikkat edilmesi gerekenler

Belmopan’da suç oranı oldukça düşüktür. Günün her saatinde şehirde rahatça gezilebilirken, aynı zamada şehrin sessiz olduğu görülür. Bunun en büyük sebepleri arasında şehrin 12.300 gibi bir nüfusa sahip olmasıdır. Şehir oldukça küçük bir alanda olduğundan yürüyerek de gezilebilir. Şehirde turistlere şebeke suyu içmeleri önerilmez, bunun yerine ambalajlı şişe su tercih edilmelidir.