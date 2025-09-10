Belli oldu: İşte iPhone 17, iPhone Air, 17 Pro ve 17 Pro Max'in batarya ve RAM kapasiteleri!

Apple’ın her yeni iPhone serisi yalnızca tasarım ve kamera özellikleriyle değil, aynı zamanda RAM ve batarya kapasiteleriyle de merak konusu oluyor. Çünkü bu iki unsur, cihazların performansını ve günlük kullanım süresini doğrudan belirleyen en kritik faktörler arasında yer alıyor. Merakla beklenen iPhone 17 serisi için RAM ve batarya detayları sonunda netleşti.

IPHONE 17, IPHONE AIR, IPHONE 17 PRO VE IPHONE 17 PRO MAX RAM KAPASİTESİ ORTAYA ÇIKTI

Apple, iPhone’lardaki RAM miktarlarını resmi olarak açıklamıyor. Ancak MacRumors, Apple’ın geliştirici aracı Xcode 26’nın son sürümünde bu bilgileri doğruladı. Buna göre yeni iPhone modellerindeki RAM miktarları şu şekilde:

iPhone 17: 8 GB

iPhone Air: 12 GB

iPhone 17 Pro: 12 GB

iPhone 17 Pro Max: 12 GB

Bu veriler, cihazlar için önceden ortaya çıkan RAM söylentilerini doğruluyor.

iPhone 16 serisindeki RAM miktarları ise şöyleydi:

iPhone 16: 8 GB

iPhone 16 Plus: 8 GB

iPhone 16 Pro: 8 GB

iPhone 16 Pro Max: 8 GB

Xcode, önceki birçok iPhone neslinde de RAM miktarlarını doğru şekilde ortaya çıkarmıştı.

IPHONE 17, IPHONE AIR, IPHONE 17 PRO VE IPHONE 17 PRO MAX BATARYA KAPASİTESİ

Apple, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin batarya kapasitelerini de resmi olarak açıkladı.

Apple, AB düzenlemeleri gereği iPhone ürün sayfalarında enerji etiketleri yayımlamak zorunda ve bu etiketler cihazların resmi mAh batarya kapasitelerini gösteriyor. Buna göre yeni iPhone 17 serisinin batarya kapasiteleri şöyle:

iPhone 17: 3.692 mAh (iPhone 16’ya göre %3,7 artış)

iPhone Air: 3.149 mAh

iPhone 17 Pro: 4.252 mAh (iPhone 16 Pro’ya göre %18,7 artış)

iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh (iPhone 16 Pro Max’e göre %8,6 artış)

Bu değerler, birkaç gün önce düzenleyici bir veri tabanında ortaya çıkan sızıntıdaki değerlerle aynı. Ancak bu değerlerin SIM yuvalı mı yoksa fiziksel SIM kart girişi bulunmayan modeller için mi geçerli olduğu hâlâ net değil.

iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max AB’de hâlâ SIM kart yuvasına sahip, bu nedenle açıklanan kapasitelerin SIM tepsili modeller için olması mantıklı görünüyor. Ancak veri tabanı bu kapasitelerin fiziksel SIM kart girişi bulunmayan modellere ait olduğunu öne sürüyordu, dolayısıyla durum belirsiz.

iPhone Air ise dünya genelinde yalnızca eSIM desteği ile satışa çıkıyor. Dolayısıyla batarya kapasitesi hangi ülkeden satın alındığına bakılmaksızın aynı olacak.

Karşılaştırmak adına iPhone 16 serisinin batarya kapasiteleri ise şöyleydi:

iPhone 16: 3.561 mAh

iPhone 16 Plus: 4.674 mAh

iPhone 16 Pro: 3.582 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh

Apple, yeni iPhone’ların fiziksel SIM kart girişi bulunmayan modellerinde, fiziksel SIM kart yuvasının kapladığı alanın artık daha büyük bir batarya ile doldurulduğunu söyledi. Ayrıca iPhone Air için isteğe bağlı MagSafe Batarya da piyasaya sürüldü.