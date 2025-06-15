HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

‘Ben içindeki candan sorumluyum’ dedikten saniyeler sonra minibüsüyle yayaya çarptı

Adana'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı İbrahim K. (65), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Y.E.Ç.’nin (29), sohbet ettiği yolcuya, “Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak” dedikten saniyeler sonra yaşanan kaza, araç kamerasına yansıdı.

‘Ben içindeki candan sorumluyum’ dedikten saniyeler sonra minibüsüyle yayaya çarptı

Kaza, 2 Haziran saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Y.E.Ç. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinin olmadığı noktadan yolun karşısına geçemeye çalışan İbrahim K.’ye çarptı. Kazada, savrulup, başını asfalt zemine çarpan İbrahim K. yaralandı. Araçtan inen Y.E.Ç.’nin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından İbrahim K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İbrahim K., 10 Haziran günü hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.E.Ç. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘BEN-ICINDEKI-CANDAN-SORUMLUYUM’-DEDIKTE_766408_226251

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza sırasında sürücü Y.E.Ç.’nin yolcuyla sohbet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sohbet sırasında Y.E.Ç.’nin “Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak” dedikten sonra İbrahim K.’ye çarptığı anlar görüntüye yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından yolcuların panikle bağırdığı ve sürücünün aşağı indiği anlar yer aldı. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güvercin radyo vericisine yuva yapınca, 30 bin tl masraf edip yeni verici aldıGüvercin radyo vericisine yuva yapınca, 30 bin tl masraf edip yeni verici aldı
Tokat'ta balkonda başlayan yangın mutfağı kül ettiTokat'ta balkonda başlayan yangın mutfağı kül etti

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Yüzlerce taksici iş bıraktı! Ulaşım durma noktasına geldi

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Binlerce insan o uçağı takip etti! Kapatılan hava sahasına girdi! İran'da gizemli uçuş...

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Köyde kurdu, Almanya'ya satıyor! 200 çalışanlı fabrikayı devredip...

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.