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'Ben öldükten sonra sana kim bakacak' dedi: 35 yıllık eşinin canına kıydı!

Ankara'da 35 yılık eşi Adalet Mallı'yı (65) öldürdükten sonra kendi yaşamına son veren kanser hastası Zekai Mallı'nın (67), 'Ben öldükten sonra sana kim bakacak' diyerek olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Çiftin cenazeleri toprağa verilmek üzere Gümüşhane'ye götürüldü.

'Ben öldükten sonra sana kim bakacak' dedi: 35 yıllık eşinin canına kıydı!

Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki 9 katlı binada önceki gece meydana gelen olayda; bir süredir bağırsak kanseri tedavisi gören Zekai Mallı, 35 yıllık eşi Adalet Mallı'yı tabancayla vurarak öldürdü. Zekai Mallı, daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Çiftin cansız bedenleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketleri Gümüşhane'nin Şiran ilçesine gönderildi.

'UZUN ZAMANDIR BİRLİKTEYDİLER'

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Çiftin aynı binada oturan komşusu Himmet Yıldız, "Gece sesleri duymuştuk; ama tadilat sesi gibiydi, silah sesi olabileceğini düşünmemiştik. Eve girdiğimizde cesetler içerideydi. Zekai Amca'nın cenazesini gördüm, salondaydı. Eşinin cenazesi yataktaymış.

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Bağırsak kanseriyle mücadele ediyordu. Bunalıma da girince cinayeti gerçekleştirmiş. Sanırım eşini, kendisi öldükten sonra bakacak kimse olmadığı için öldürmüş. 'Ben ölürsem sana kim bakacak' diye söylemleri olmuş.

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Yakınları da aynı şeyi söylüyor. Birlikte yaşıyorlardı; ama bir sıkıntıları yoktu. Uzun zamandır birlikteydiler. Çok üzüldük, hala olayın şokundayız" dedi.

(DHA)

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