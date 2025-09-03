HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

'Benim için sürpriz' oldu demişti! Gürsel Tekin'in karardan bir gün önce aidatını ödemiş

CHP dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. Önce Özgür Çelik başkanlığındaki CHP İstanbul İl Yönetimi mahkeme kararıyla görevden alındı. Ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı. Karar için 'Benim için sürpriz oldu' diyen Tekin'in karardan bir gün önce üyelik aidatını ödediği belirlendi.

'Benim için sürpriz' oldu demişti! Gürsel Tekin'in karardan bir gün önce aidatını ödemiş
Ufuk Dağ

Türkiye dün yaşanan olayların detaylarını yakından takip ediyor. CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline dair mahkeme süreci, ülkenin bir numaralı gündemi oldu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 27 Ağustos’ta davacı Özlem Erkan tarafından sunulan dilekçede yer alan “sayın mahkemenin tedbir kararı vermesi halinde kayyum olarak atanması için sunduğumuz liste ektedir” ifadesini dikkate alarak, dilekçedeki isimleri geçici yönetim olarak görevlendirdi.

Benim için sürpriz oldu demişti! Gürsel Tekin in karardan bir gün önce aidatını ödemiş 1

ÇELİK GÖREVDEN ALINDI, TEKİN ATANDI

Böylece, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken, yerine Gürsel Tekin’in başında olduğu geçici kurul atandı.

Mahkeme kararının ardından gözler, daha önce partisinden istifa ettiğini açıklayan ancak bu kararını hayata geçirmeyen Gürsel Tekin’e çevrildi.

AİDATINI BİR GÜN ÖNCE ÖDEMİŞ

Tekin kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım" ifadelerini kullanmıştı. Halk TV'nin iddiasına göre Tekin’in, mahkeme kararından bir gün önce parti üyeliğini devam ettirmek için üyelik aidatını yatırdığı ortaya çıktı.

Benim için sürpriz oldu demişti! Gürsel Tekin in karardan bir gün önce aidatını ödemiş 2

NELER YAŞANDI?

8 Ekim 2023’teki kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul il başkanı Cemal Canpolat, il başkanlığı için yarışmıştı. 342 delegenin oyunu alan Çelik, 310 oy alan Cemal Canpolat’ı geride bırakmıştı.

İstanbul başsavcılığı, kongreyle ilgili 4 Mart’ta ‘hile’ ve ‘seçim kanununa muhalefet‘ iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

İddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Çelik dahil 10 kişi hakkında üç yıla kadar hapsi istenmişti.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün CHP İstanbul kongresini iptal etti.

Mahkeme Çelik ve yönetimini görevden alırken geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyım atadı.

196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken yeni kongre süreci de durduruldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şi, Putin ve Kim Jong Un'dan tarihi fotoğraf! Trump'tan ilk tepkiŞi, Putin ve Kim Jong Un'dan tarihi fotoğraf! Trump'tan ilk tepki
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir! Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir!

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP aidat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sevgilisinin yüzünü gizliyordu! Survivor yarışmacısı evlendi

Sevgilisinin yüzünü gizliyordu! Survivor yarışmacısı evlendi

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir!

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir!

'Benim için sürpriz' oldu demişti! Gürsel Tekin'in karardan bir gün önce aidatını ödemiş

'Benim için sürpriz' oldu demişti! Gürsel Tekin'in karardan bir gün önce aidatını ödemiş

Durdurulan araçtaki maddeden yayılan koku 9 polisi zehirledi, hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

Durdurulan araçtaki maddeden yayılan koku 9 polisi zehirledi, hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

Dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı

Dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.