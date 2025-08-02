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Benzin alıp orman yakan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan benzin alıp orman yakan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden birinin benzin alma görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Benzin alıp orman yakan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Olay, ilçeye bağlı Demirören Mahallesi Çamlıpınar Tenzile mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli ormanlık alanı benzin kullanarak ateşe verip kaçtı.

Benzin alıp orman yakan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı 1

Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye yakın olan orman ekipleri alevlere zamanında müdahale ederek büyümeden söndürdü. Olayla ilgili Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınının talimatıyla ilçe jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasına şüphelilerin S.K. (26) ile S.Y. (33) olduğu belirlendi. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Benzin alıp orman yakan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı 2

BENZİN ALMASINA AİT GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerden birinin akaryakıt istasyonundan benzin almasına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde şahsın gelerek iki pet şişeye benzin alıp uzaklaşma anları yer aldı. Terör bağlantısı olmadığı belirlenen olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa orman yangını benzin
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