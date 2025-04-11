HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Berberlere kara para operasyonu! Türk konsepti kullanarak neler neler yapmışlar...

İngiltere ve Galler’de 265 işletmeye eş zamanlı baskın! Kara para aklama, yasa dışı göçmen işçiliği ve vergi dolandırıcılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, aralarında berberlerin de olduğu onlarca işyeri hedef alındı. Türk berberler, tüm sektörün zan altında bırakılmasına tepki gösterdi.

Berberlere kara para operasyonu! Türk konsepti kullanarak neler neler yapmışlar...
Çiğdem Sevinç

Geçtiğimiz hafta, İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve yasadışı göçmen işçiliği ile mücadele kapsamında ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti. “Machinize Operasyonu” adı verilen çalışmada, polis ve kolluk kuvvetleri geçriğimiz haftadan bu yana İngiltere ve Galler'de toplam 265 işletmeye baskın yaptı. Hedef alınan işletmeler arasında berber dükkanlarının yanı sıra manikür salonları ve elektronik sigara (vape) satan dükkanlar da yer aldı.

thumbs_b_c_3df73371ed72b729b78670bf616c610c

NCA, söz konusu işletmelerin suç çeteleri tarafından “nakit yoğunluğu” nedeniyle kara para aklama amacıyla paravan olarak kullanıldığını vurguladı. Operasyon kapsamında 10 işyeri kapatılırken, ajans bu sayının önümüzdeki günlerde artabileceğini belirtti.

thumbs_b_c_8feb5979f9dce37b2f3fe20c48de90e2

1 MİLYON STERLİN DONDURULDU

The Independent’ın haberine göre, baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı ve modern kölelik mağduru olduğundan şüphelenilen 97 kişi polis korumasına alındı. Operasyona 19 farklı polis gücü ve bölgesel organize suç birimleri katıldı. Yetkililer, banka hesaplarında toplam 1 milyon sterlinden fazla paraya el konulduğunu açıkladı.

thumbs_b_c_30b0c31dfba5b8f2445be51cf7811d6d

Ayrıca 40 bin sterlinin üzerinde nakit para, yaklaşık 200 bin sigara, 7 bin paket tütün ve 8 binden fazla yasadışı elektronik sigara ele geçirildi. Ekipler, toplam 150 kenevir bitkisinin yetiştirildiği iki yasadışı tarla da ortaya çıkardı.

thumbs_b_c_72bb222722dbdabb48e29d9158e41fc6

"BERBER DÜKKANLARI SUÇLARA KILIF OLUYOR"

NCA Ulusal Ekonomik Suç Merkezi Müdür Yardımcısı Rachael Herbert, “Nakit yoğun işletmelerin kara para aklama için paravan olarak kullanıldığını ve bu durumun Birleşik Krallık’taki en büyük ve en zararlı suçları kolaylaştırdığını biliyoruz” dedi. Herbert, bu suçların arasında uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, organize göçmenlik suçları, yasa dışı silah ve tütün ticaretinin yer aldığını ifade etti.

thumbs_b_c_94ccb8f1a2f39cea5a02029f05d13149

TÜRK BERBERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ülkede geleneksel Türk berber konseptini kullanarak kara para akladığından şüphelenilen dükkanlara geçtiğimiz hafta da art arda baskınlar yapılmıştı. Özellikle “geleneksel Türk berber” konseptine sahip bazı işletmelerin hedef alınması, İngiltere'de uzun süredir bu mesleği sürdüren Türk berberler arasında rahatsızlık yarattı. Kendilerinin kötü niyetli işletmelerden ayırt edilmesini isteyen Türk berberler, tüm sektörün zan altında bırakılmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gıdada yeni skandal! Bakanlık ifşa ettiGıdada yeni skandal! Bakanlık ifşa etti
Bağışla bedenini, tıp eğitiminde yaşasınBağışla bedenini, tıp eğitiminde yaşasın

Anahtar Kelimeler:
Berber İngiltere kara para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor!

Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor!

İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta aldığı duyumu ilk kez açıkladı

İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta aldığı duyumu ilk kez açıkladı

Esenyurt'ta skandal görüntü! O polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta skandal görüntü! O polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Akaryakıtta peş peşe indirimin ardından zam! Araç sahipleri şikayetçi...

Trafik cezalarına yüzde 200 zam masada!

Trafik cezalarına yüzde 200 zam masada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.