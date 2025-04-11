Berberlere kara para operasyonu! Türk konsepti kullanarak neler neler yapmışlar...

Geçtiğimiz hafta, İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve yasadışı göçmen işçiliği ile mücadele kapsamında ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti. “Machinize Operasyonu” adı verilen çalışmada, polis ve kolluk kuvvetleri geçriğimiz haftadan bu yana İngiltere ve Galler'de toplam 265 işletmeye baskın yaptı. Hedef alınan işletmeler arasında berber dükkanlarının yanı sıra manikür salonları ve elektronik sigara (vape) satan dükkanlar da yer aldı.

NCA, söz konusu işletmelerin suç çeteleri tarafından “nakit yoğunluğu” nedeniyle kara para aklama amacıyla paravan olarak kullanıldığını vurguladı. Operasyon kapsamında 10 işyeri kapatılırken, ajans bu sayının önümüzdeki günlerde artabileceğini belirtti.

1 MİLYON STERLİN DONDURULDU

The Independent’ın haberine göre, baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı ve modern kölelik mağduru olduğundan şüphelenilen 97 kişi polis korumasına alındı. Operasyona 19 farklı polis gücü ve bölgesel organize suç birimleri katıldı. Yetkililer, banka hesaplarında toplam 1 milyon sterlinden fazla paraya el konulduğunu açıkladı.

Ayrıca 40 bin sterlinin üzerinde nakit para, yaklaşık 200 bin sigara, 7 bin paket tütün ve 8 binden fazla yasadışı elektronik sigara ele geçirildi. Ekipler, toplam 150 kenevir bitkisinin yetiştirildiği iki yasadışı tarla da ortaya çıkardı.

"BERBER DÜKKANLARI SUÇLARA KILIF OLUYOR"

NCA Ulusal Ekonomik Suç Merkezi Müdür Yardımcısı Rachael Herbert, “Nakit yoğun işletmelerin kara para aklama için paravan olarak kullanıldığını ve bu durumun Birleşik Krallık’taki en büyük ve en zararlı suçları kolaylaştırdığını biliyoruz” dedi. Herbert, bu suçların arasında uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, organize göçmenlik suçları, yasa dışı silah ve tütün ticaretinin yer aldığını ifade etti.

TÜRK BERBERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ülkede geleneksel Türk berber konseptini kullanarak kara para akladığından şüphelenilen dükkanlara geçtiğimiz hafta da art arda baskınlar yapılmıştı. Özellikle “geleneksel Türk berber” konseptine sahip bazı işletmelerin hedef alınması, İngiltere'de uzun süredir bu mesleği sürdüren Türk berberler arasında rahatsızlık yarattı. Kendilerinin kötü niyetli işletmelerden ayırt edilmesini isteyen Türk berberler, tüm sektörün zan altında bırakılmasından duydukları endişeyi dile getirdi.