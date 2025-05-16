Berkin Elvan davasında 11 yıl sonra karar! Polis memurunun cezası onandı, polis hapse girecek

Gezi Parkı eylemlerinde 15 yaşındaki Berkin Elvan, polisin attığı gaz fişeği nedeniyle ağır yaralandı. Berkin Elvan, 269 gün komada kaldı. Elvan, 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti. Elvan'ın ölümünden 11 sene sonra karar çıktı.

'OLASI KASITLA ÖLDÜRME' KARARI

İstanbul 17. Ağır Ceza, Polis Fatih Dalgalı'yı olası kasıtla Elvan'ı öldürüğüne karar verdi. Dalgalı’nın hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına

Karar istinafa taşındı.

YARGITAY POLİS MEMURUNUN CEZASINI ONADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih Dalgalı’nın ‘olası kasıtla kasten öldürme’ suçundan cezasını onadı.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Ekol TV'nin haberine göre, dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi. Yargıtay'ın incelemesi tamamlandı. Polis Fatih Dalgalı’nın 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Dosyanın temyiz edilme nedeni ise Berkin Elvan’ın avukatlarının; sanık polis memuru orada bulunanların tümüne yakınının çocuk olduğunu bilerek atış yaptığını belirtmesiydi.