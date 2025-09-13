Berlin’de binlerce kişiden "Gazze’de Soykırımı Durdurun" çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin’de binlerce kişi, "Gazze'de Soykırımı Durdurun" çağrısı ile gösteri düzenledi. Berlin’deki tarihi Brandenburg kapısı önünde "Gazze’de soykırımı durdurun" sloganıyla gerçekleştirilen gösteride İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamlarına karşı tutarlı bir tepki göstermeyen Alman hükümeti protesto edildi. Göstericiler "Bomba yerine diplomasi, Gazze'de suça ortak olmayın İsrail'e silah vermeyin, Filistin özgür olacak, soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Bazı katılımcılar ise barış güvercinlerinin resmedildiği pankartlarla gösteride yer aldı. Gösteride zaman zaman "Filistin’e özgürlük" ve "Silahlanma yerine barış" sloganları atıldı. Gösteride Almanya'nın Ukrayna politikası da eleştirildi. Almanya'nın İsrail ve Ukrayna başta olmak üzere savaş bölgelerine silah göndermesine tepki gösterildi.

"KİM UKRAYNA’DA SİVİLLER İÇİN GÖZYAŞI DÖKÜYOR AMA GAZZE’YE SESSİZ KALIYORSA, MERHAMETİ YOKTUR"

Almanya’da şubat ayında yapılan genel seçimde yüzde 5 barajı geçemediği için meclise giremeyen Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) Partisi Genel Başkanı Sahra Wagenknecht gösteriye katılarak konuşma yaptı. Wagenknecht, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına tepki göstererek, "Bu bir imha savaşıdır ve biz bu savaşı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’deki katliamına karşı tutarlı bir politika izlemeyen Almanya’nın çifte standardını da eleştiren Wagenknecht, "Her savaş bir suçtur. Kim Ukrayna'da ölen siviller için gözyaşı döküyor ama Gazze'deki ölümlere sessiz kalıyorsa onun savaş mağdurlarına karşı merhameti yoktur. Dürüst olan orada da sesini yükseltmeli" şeklinde konuştu.

Wagenknecht, Alman hükümetinin Gazze'de yaşananlarda suç ortağı olduğunu söyleyerek, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya savaş teçhizatı sağlamaya devam ediyorlar" dedi.

İNGİLİZ MÜZİK GRUBU KURUCULARINDAN ROGER WATERS'DAN VİDEOLU DESTEK

Gösteride Wagenknecht’in yanı sıra Dieter Hallervorden, Massiv, Bausa ve Daniel Aminati gibi Alman sanatçılar yer aldı. Ayrıca İngiliz müzik grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters da video mesaj gösteriye ile destek verdi. Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız sona erdi. Gösteri organize komitesi, Berlin polisinin 12 bin olarak duyurduğu katılımcı sayısını 20 bin olarak açıkladı.

(İHA)