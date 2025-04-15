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Besiciler kışı atlattı, hayvanları otlatacak çoban bulma derdine düştü

Erzincan'da besiciler ağır kış şartlarının geçmesiyle beraber hayvanlarını otlatmak için meraların yolunu tutmaya başladı. Besicileri düşündüren en büyük sorun ise hayvanları otlatacak çoban bulmanın zorluğu oluyor.

Besiciler kışı atlattı, hayvanları otlatacak çoban bulma derdine düştü

Erzincan’da kış mevsiminin ardından hayvanlarını meralara çıkarmaya başlayan besiciler, yüksek maliyetleri nedeniyle çoban bulmakta zorlanıyor.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan’da besicileri çoban telaşı sardı. Bin bir zorlukla uzun kış mevsimini atlatarak sürülerini otlatmak için meralara çıkaran besiciler, 100 bin lira maaşla çalışacak çoban bulmakta güçlük yaşıyor.
Küçükbaş hayvancılık sektöründe çoban sorununun Türkiye’nin her yerinde yaşandığı gibi Erzincan’da da yaşandığını belirten besici, "Çobanların aylık maliyetleri 100 bin liradan aşağı değil. Ayrıca çobanların yeme, içme, sigara, barınma ve geri gittiklerinde peynir, yoğurt, yün gibi ihtiyaçlarını da vermek zorunda kalıyoruz. Onun için çoban tutmak zor oldu. Artık 5-6 ay çoban tutmamız gerekirken kendi çocuklarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Çoban yerine 2-3 çocuk gönderiyoruz ancak bir çobanın işini yapabiliyorlar. Tabii ki çocuklardan çoban gibi verim alamıyoruz. Çobanlar daha verimli oluyor. Ama ne yapalım çobanlara o parayı verecek gücümüz yok." ifadelerini kullandı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çoban Erzincan Hayvancılık
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