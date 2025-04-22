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Beşik gibi sallanan Simav için tuhaf detay: Daha öncesi yok! "Bölgedeki sismik aktiviteler normal görünmüyor"

Kütahya'nın Simav ilçesi son günlerde beşik gibi sallanıyor. Depremlerle ilgili akıllarda soru işareti bırakan bir detay ortaya çıktı. Özellikle son 3 gündür yaşanan sismik hareketliliğin daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşmesi şaşırttı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Özkul "Bölgedeki sismik aktiviteler normal görünmüyor" dedi.

Beşik gibi sallanan Simav için tuhaf detay: Daha öncesi yok! "Bölgedeki sismik aktiviteler normal görünmüyor"

Simavlılar 3 gündür art arda yaşanan sarsıntılar nedeniyle tedirgin. 'Depremlerin tespit edilmemiş ve haritalanmamış yerde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Cafer Özkul ilginç bir noktaya parmak bastı.

3 GÜNDE 100'ÜN ÜZERİNDE DEPREM

Özkul, AA muhabirine, Simav ilçesinin Türkiye'nin aktif tektonik bölgelerinin birisinde yer aldığını söyledi. Son 3 gündür bölgede sismik hareketlilik yaşandığını belirten Özkul, şunları kaydetti:

"Simav'da 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü dün akşam 4,3 büyüklüğünde olmuştur. Bu depremlere baktığımızda 19 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar büyüklüklerinin arttığını görüyoruz. 21 Nisan'dan itibaren de artık deprem büyüklüğünün azaldığını görüyoruz."

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Prof. Dr. Özkul, Yemişli köyü yakınlarındaki sismik aktivitelerin büyük deprem üretebilecek 3 önemli fay zonu arasında olduğunu belirterek, "Yemişli çevresindeki depremler Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede yer alıyor. Küçük ölçekteki bu depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"DETAYLI SAHA ÇALIŞMALARIYLA DAHA İYİ BİLİMSEL VERİLER ELDE EDİLEBİLİR"

Özkul, bölgede yaşanacak küçük depremlerin sağlam olmayan binaların duvarlarının çatlamasına neden olabileceğini vurguladı.

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Bölgedeki sismik aktivitenin öncü ve artçı depremler olarak değerlendirilebileceğini bildiren Özkul, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün akşam meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden önce yaklaşık 50 sarsıntı olmuştu. Bu depremleri öncü depremler olarak değerlendirebiliriz. Sonrasındaki sarsıntıları da artçı depremler olarak değerlendirebiliriz. Bölgedeki sismik aktiviteler normal görünmüyor. Burada yapılacak detaylı saha çalışmalarıyla bölgede yaşanan depremlerle ilgili daha iyi bilimsel veriler elde edilebilir."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Simav
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