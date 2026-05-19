Beşiktaş Arnavutköy Sahili’nde midye salyangoz toplamak için denize dalan şahıs 12 saattir aranıyor

Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde, iki arkadaşı ile midye salyangoz toplamak için denize dalan Cemil Salman yüzeye çıkmadı.

Beşiktaş Arnavutköy Sahili’nde, iki arkadaşı ile midye salyangoz toplamak için denize dalan Cemil Salman yüzeye çıkmadı. Olay yerine sevk edilen ekipler ve Salman’ın dalgıç arkadaşları ile arama çalışmaları 12 saattir sürüyor.

Olay, dün sabaha karşı Beşiktaş Arnavutköy Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Salman ile iki arkadaşı, midye salyangoz toplamak için denize daldı. Dalıştan bir süre sonra, iki arkadaş denizden çıkarken, Salman yüzeye çıkmadı. Durumu fark eden arkadaşları suda bir süre Cemil Salman’ı kendi imkanları ile aradı ancak bir ize rastlayamayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Salman’ı aramak için geniş çaplı çalışma başlattı.

12 SAATTİR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri ve Cemil Salman’ın dalgıç arkadaşları ile arama çalışmaları 12 saattir sürüyor. Sahil güvenlik botları ile süren çalışmaları vatandaşlar da kıyıdan takip etti. Olaya ilişkin konuşan Salman’ın kuzeni, "Gece 2’de dalmışlar. Ne çıkardıklarını bilmiyoruz, büyük ihtimalle ya midye, ya salyangozdu. 2 kişilerdi, biri kardeşimdi, diğeri de dayımın oğluydu. Kayıp olan dayımın oğlu" dedi.

Kaynak: İHA

