HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı!

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da tutuklananlar arasında yer aldı. Öte yandan CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik usulsüzlük operasyonunda da 2 kişi tutuklandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı!
Cansu Akalp

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da tutuklananlar arasında yer aldı.

Öte yandan CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik usulsüzlük operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize edilen ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konserine ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmanın ardından toplanan deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

AW435918_03

'İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları' öne sürülen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personeli S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. tutuklandı. Belediye Başkan Yardımcısı A.B., belediye personeli S.K. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçişleri Bakanı duyurdu: Yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldiİçişleri Bakanı duyurdu: Yakalanan şüpheli sayısı 635'e yükseldi
Emine Erdoğan'ın Cemre Çarşısı'na Ali Koç ve Acun Ilıcalı katıldı!Emine Erdoğan'ın Cemre Çarşısı'na Ali Koç ve Acun Ilıcalı katıldı!

Anahtar Kelimeler:
mahkeme Beşiktaş Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öğretmenlere müjde! Branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı

Öğretmenlere müjde! Branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı

Erdoğan: "Sanatçıları, fenomenleri hedef aldılar! Görecekler"

Erdoğan: "Sanatçıları, fenomenleri hedef aldılar! Görecekler"

Baltayla öldürdü; kolları, bacakları yere düştü, sadece damarları tutuyordu

Baltayla öldürdü; kolları, bacakları yere düştü, sadece damarları tutuyordu

Otobüste öpücük gören kadın çileden çıktı: "Sevişme sanmış onu"

Otobüste öpücük gören kadın çileden çıktı: "Sevişme sanmış onu"

Çiftçiler Holding Başkanı Hakan Çiftçi tutuklandı!

Çiftçiler Holding Başkanı Hakan Çiftçi tutuklandı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.