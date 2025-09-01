Beşiktaş'ta konteynerde bebek cesedi bulundu! Annesi gözaltında: Çöpe atıp alışverişe gitmiş!

Korkunç olay, sabah saat 06.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi Çevirmeci sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan çöp konteynerlerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir poşet içerisinde bebek cesedi bırakıldı.

BELEDİYE PERSONELİ BULDU

Sabah saatlerinde alanda temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı bir temizlik personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi buldu. Personel, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"TOPLUMDA NE YAZIK Kİ BÖYLE VAHŞİ İNSANLAR VAR"

Olayı sonradan öğrendiğini belirten mahallede esnaflık yapan vatandaş, "Dükkan kapalıydı saatler sonra olay açığa çıktı. Bunu yapmış olanların insan olması şüpheli. Çöpe çocuk koymuşlar. Ölü mü canlı mı olduğunu bilmiyoruz. Bunu yapanlar insan olamaz insan ve insanlık kelimesine sığacak bir şey değil. İnsanlar çok üzgün ama ne yazık ki toplumda böyle vahşi insanlar var" diye konuştu.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet ekipleri kısa sürede bebeği çöpe atan kişinin 39 yaşındaki E.A. olduğunu tespit etti. Üç çocuk annesi kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"ÇÖPE ATIP MARKETE GİTTİ" İDDİASI

Soruşturmada, E.A.'nın bebeği kendi imkânlarıyla doğurduğu, ardından cesedi bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüphelinin daha sonra markete gidip alışveriş yaptığı öğrenildi. Polis, annenin doğumda kullandığı makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

(İHA)