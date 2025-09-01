HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Beşiktaş'ta konteynerde bebek cesedi bulundu! Annesi gözaltında: Çöpe atıp alışverişe gitmiş!

İstanbul Beşiktaş'ta, temizlik görevlisi tarafından çöpte vücudunda yanık ve kesikler olan bebek cesedi bulundu. Bebeğin cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bebeği çöpe attığı tespit edilen 39 yaşındaki anne E.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Beşiktaş'ta konteynerde bebek cesedi bulundu! Annesi gözaltında: Çöpe atıp alışverişe gitmiş!

Korkunç olay, sabah saat 06.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi Çevirmeci sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan çöp konteynerlerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir poşet içerisinde bebek cesedi bırakıldı.

BELEDİYE PERSONELİ BULDU

Sabah saatlerinde alanda temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı bir temizlik personeli, çöp konteynerinin kenarına bırakılmış bebek cesedi buldu. Personel, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin vücudunda yanıklar ve kesikler olduğu görülen bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği anlaşılırken, cinsiyeti belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beşiktaş ta konteynerde bebek cesedi bulundu! Annesi gözaltında: Çöpe atıp alışverişe gitmiş! 1

"TOPLUMDA NE YAZIK Kİ BÖYLE VAHŞİ İNSANLAR VAR"

Olayı sonradan öğrendiğini belirten mahallede esnaflık yapan vatandaş, "Dükkan kapalıydı saatler sonra olay açığa çıktı. Bunu yapmış olanların insan olması şüpheli. Çöpe çocuk koymuşlar. Ölü mü canlı mı olduğunu bilmiyoruz. Bunu yapanlar insan olamaz insan ve insanlık kelimesine sığacak bir şey değil. İnsanlar çok üzgün ama ne yazık ki toplumda böyle vahşi insanlar var" diye konuştu.

Beşiktaş ta konteynerde bebek cesedi bulundu! Annesi gözaltında: Çöpe atıp alışverişe gitmiş! 2

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet ekipleri kısa sürede bebeği çöpe atan kişinin 39 yaşındaki E.A. olduğunu tespit etti. Üç çocuk annesi kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Beşiktaş ta konteynerde bebek cesedi bulundu! Annesi gözaltında: Çöpe atıp alışverişe gitmiş! 3

"ÇÖPE ATIP MARKETE GİTTİ" İDDİASI

Soruşturmada, E.A.'nın bebeği kendi imkânlarıyla doğurduğu, ardından cesedi bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Şüphelinin daha sonra markete gidip alışveriş yaptığı öğrenildi. Polis, annenin doğumda kullandığı makasla bebeğe zarar verip ölümüne neden olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaz tatili bitti, yoğun trafik başladı! İBB verileri paylaştıYaz tatili bitti, yoğun trafik başladı! İBB verileri paylaştı
Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a unutulmayacak transfer çalımı! Ederson bitti, Altay Bayındır için devreye girdiler

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünden deprem! Can kaybı sayısı artıyor

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Ankara için uykuları kaçıracak deprem uyarısı: 7 büyüklüğünde...

Denizli'de yangının 5. günü! Hastane ve çok sayıda ev boşaltıldı: 'Artık oksijensiz kaldık'

Denizli'de yangının 5. günü! Hastane ve çok sayıda ev boşaltıldı: 'Artık oksijensiz kaldık'

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

"İktidara geldiğimizde..." diyerek yeni vaadini açıkladı! "Bu sorun çözülecek"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.