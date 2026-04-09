Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 15'e yükseldi

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'DE YAKALANDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Çalışmaların devamında bir zanlı daha Kocaeli'de yakalandı.

Gün içerisinde devam eden çalışmalarda bir şüpheli daha yine Kocaeli'de gözaltına alındı. Böylece hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 15 oldu.

Şüphelilerden 12'sinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

