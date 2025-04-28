Beşiktaş'ta sır olay! 1 aydır asılı halde orada duruyormuş... Cesedi çürümeye başlamış

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta yaşanan kan dondurucu olayda emlakçı Muhammed Tarık A.'nın yanında çalışan Muhammet Yahya Karakurt, yaklaşık 1 ay önce Melek I.’nın kiralaması için kendisine verdiği anahtarı alarak daireye gitti.

KARAKURT'TAN 1 AYDIR HABER ALINAMIYORDU

O andan itibaren ailesi Karakurt’tan bir daha haber alamadı. Yaklaşık 1 ay sonra Melek I., boş daireyi kiracıya göstermek için kapıya geldi. Yedek anahtarla kapı açılmayınca durumdan şüphelenen Melek I., itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

CESEDİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi polis nezaretinde içeri girdi. Dairede araştırma yapan polis, Karakurt’u odalardan birinde asılmış halde buldu. Cenazesinin çürümeye başladığı görülen Karakurt’un yaklaşık 1 ay önce öldüğü düşünülüyor.

YAKLAŞIK 1 ÖNCE ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sonrasında Karakurt’un cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Karakurt'un ailesiyle yaptığı görüşmede, yaklaşık 1 ay önce kendisinden haber alamadıkları, ancak kayıp başvurusunda bulunmadıkları bilgisini edindi.

Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır