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Beşiktaş'ta sır olay! 1 aydır asılı halde orada duruyormuş... Cesedi çürümeye başlamış

İstanbul Beşiktaş'ta tüyler ürperten bir olay yaşandı. 27 yaşındaki emlak çalışanı Muhammet Yahya Karakurt, 1 ay kadar önce kiralamak için bir daireye gitti. Fakat kendisinden bir daha haber alınamadı. Başka bir emlakçı, Karakurt'un gittiği daireye 1 ay sonra gidince kan dondurucu bir görüntüyle karşılaştı. Dairede Karakurt'un asılı olduğu ortaya çıkarken, cesedinin ise çürümeye başladığı görüldü...

Beşiktaş'ta sır olay! 1 aydır asılı halde orada duruyormuş... Cesedi çürümeye başlamış

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta yaşanan kan dondurucu olayda emlakçı Muhammed Tarık A.'nın yanında çalışan Muhammet Yahya Karakurt, yaklaşık 1 ay önce Melek I.’nın kiralaması için kendisine verdiği anahtarı alarak daireye gitti.

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KARAKURT'TAN 1 AYDIR HABER ALINAMIYORDU

O andan itibaren ailesi Karakurt’tan bir daha haber alamadı. Yaklaşık 1 ay sonra Melek I., boş daireyi kiracıya göstermek için kapıya geldi. Yedek anahtarla kapı açılmayınca durumdan şüphelenen Melek I., itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

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CESEDİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi polis nezaretinde içeri girdi. Dairede araştırma yapan polis, Karakurt’u odalardan birinde asılmış halde buldu. Cenazesinin çürümeye başladığı görülen Karakurt’un yaklaşık 1 ay önce öldüğü düşünülüyor.

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YAKLAŞIK 1 ÖNCE ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sonrasında Karakurt’un cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Karakurt'un ailesiyle yaptığı görüşmede, yaklaşık 1 ay önce kendisinden haber alamadıkları, ancak kayıp başvurusunda bulunmadıkları bilgisini edindi.

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Karakurt'un çevresine bir miktar borcu olduğu bilgisine de ulaşıldı.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emlakçı beşiktaş
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