Beşiktaş’taki park yeri cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. F.T. (70) isimli şahıs ile E.Ş. (67) isimli şahıs arasında araç park etme yeri yüzünden tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşmüştü.

PARK KAVGASI CAN ALMIŞTI

Kavgada E.Ş., silahla F.T’yi ağır yaralamış, ambulansla hastaneye kaldırılan F.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan şüpheli E.Ş., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüphelinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır