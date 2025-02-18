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Beştepe'deki Erdoğan-Zelenskiy zirvesi başladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
18.02.2025 14:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beştepe’de bir araya geldi. Kritik görüşmede bölgesel konular ve işbirliklerinin ele alınması bekleniyor.

Beştepe'deki Erdoğan-Zelenskiy zirvesi başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye geleceğini duyurmuştu. Zelenskiy, eşi ve beraberindeki heyetle birlikte bugün Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Beştepe'de ikili arasında beklenen zirve başladı.

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İletişim Başkanı Altun dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir. Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."

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