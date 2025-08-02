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Beton mikseri fındık tarlasına devrildi: Sürücü yaralandı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, fındık tarlasına devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

Beton mikseri fındık tarlasına devrildi: Sürücü yaralandı

Kaza, Kirazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 KB 460 plakalı beton mikseri kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki fındık tarlasına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, devrilen araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beton mikser
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