Beton mikseri Hazar Gölü'ne uçtu! Şoför kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde beton mikseri Hazar Gölü’ne uçtu. Araçta sıkışan şoför E.A., ekiplerin müdahalesiyle çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Sivrice ilçesi Plajköy mevkisinde meydana geldi. E.A.’nın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilmeyen beton mikseri, Hazar Gölü’ne uçtu. Kazada yaralanan E.A. araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. E.A., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

E.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

