Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Olay, Alpu ilçesi Karacaören Mahallesi yolunda meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, 52 AEP 469 plakalı bir beton mikseri şarampole yuvarlandı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza sonucunda yaralanan bir kişi aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD nöbetçi ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin çalışmaları sonucunda, yaralı vatandaş sıkıştığı yerden saat 17.23'te çıkarıldı. Yaralının sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır