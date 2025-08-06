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Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Eskişehir'de şarampole yuvarlanan beton mikserinde sıkışan yaralı, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Olay, Alpu ilçesi Karacaören Mahallesi yolunda meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, bir beton mikseri şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda yaralanan bir kişi aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD nöbetçi ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin çalışmaları sonucunda, yaralı vatandaş sıkıştığı yerden saat 17.23'te çıkarıldı. Yaralının sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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