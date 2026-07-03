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Beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Konya’da meydana gelen feci kazada beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Konya’da meydana gelen feci kazada beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedirler Caddesi’nden Ankara Yolu Caddesi yönüne seyreden C.D. idaresindeki beton mikseri aynı yönde ilerleyen elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisikletliyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrollerinde bisiklet sürücüsü 62 yaşındaki Alim Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Çelik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya beton mikseri bisikletli kaza
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