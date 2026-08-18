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Vatandaşlar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

İkinci el araç satışında akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Alıcılar, ekspertizle anlaşarak kusursuz araçlara kusur yazdırıyor.

Vatandaşlar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

İkinci el araç piyasasında ekspertiz üzerinden uygulanan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Daha önce araçların gizlenmesi nedeniyle alıcılar mağdur edilirken, bu kez hedefte satıcılar var. Kötü niyetli bazı alıcıların ekspertizlerle anlaşarak kusursuz ya da az kusurlu araçları olduğundan daha kusurlu gösterip fiyatını düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İkinci el araç alışverişinde aracın gerçek durumunu öğrenmek isteyen vatandaşların en sık başvurduğu yöntemlerin başında ekspertiz geliyor. Boya, değişen parça, mekanik sorunlar ve aracın genel durumu yapılan incelemelerin ardından raporlanıyor.

Vatandaşlar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı 1

Ancak merdivenaltı ve güvenilirliği tartışmalı bazı ekspertiz noktalarında hazırlanan raporların araç sahiplerini de mağdur edebildiği belirtiliyor.

Vatandaşlar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı 2

KUSURSUZ ARACIN FİYATINI DÜŞÜRÜYORLAR

ATV Haber’de yer verilen habere göre, yeni yöntemde kötü niyetli alıcıların, araç sahibini daha önceden anlaştıkları ekspertiz noktasına götürdüğü öne sürülüyor. Uzmanların belirttiğine göre burada araçta bulunmayan kusurlar rapora eklenirken, lokal boyalı bir parça tam boyalı gibi gösterilebiliyor. Ekspertiz raporunda aracın olduğundan daha kusurlu gösterilmesinin ardından alıcı ortaya çıkan sözde sorunları gerekçe göstererek satıcıdan indirim talep ediyor. Bu sayede aracın değerinin altında satılmasının da önü açılmış oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Otomobil
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