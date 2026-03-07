Beton mikserinin çarptığı iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Murat Murathanoğlu, Gölköy Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 5 Mart Perşembe günü öğle saatlerinde Torba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Torba Mahallesi Muhtarlığı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Murat Murathanoğlu’na, Gölköy istikametinden Torba Kavşağı yönüne seyreden beton mikseri çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Murathanoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü M.A.’nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Murathanoğlu için Gölköy Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası 2 çocuk babası Murat Murathanoğlu, dualarla ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Murat Murathanoğlu’nun bir dönem Bodrum’da eğlence mekanı ve gece kulübü işlettiği öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır