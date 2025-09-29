HABER

Beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde beton mikseri ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde Daday ilçesi Daday-Kastamonu karayolu Aksu mevkiinde meydana geldi.

Kaza, dün gece saatlerinde Daday ilçesi Daday-Kastamonu karayolu Aksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Daday Belediye Meclis Üyesi Burhan Ak idaresindeki otomobil ile geri manevra yapan beton mikseri çarpıştı. Kazada Burhan Ak yaralandı. Ak, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

