Beton perdah makinesinin çarptığı işçi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatta beton perdah makinesinin çarpması sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Beton perdah makinesinin çarptığı işçi ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaatta beton perdah makinesinin çarpması sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan inşaatın 2. katında zemin düzleştirme çalışması yapıldığı sırada, iddiaya göre bir çalışanın kullandığı beton perdah makinesi kontrolden çıkarak elinden kaydı. Makine, bu sırada aynı alanda bulunan R.B. adlı işçiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle R.B. ağır yaralanırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatın 2. katında bulunduğu için sedyeyle merdivenlerden indirilmesi riskli görülen yaralı işçi için itfaiye ekipleri devreye girdi. R.B., itfaiyenin merdivenli aracı yardımıyla güvenli şekilde aşağıya indirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

R.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Beton perdah makinesinin çarptığı işçi ağır yaralandı 1

Beton perdah makinesinin çarptığı işçi ağır yaralandı 2

Beton perdah makinesinin çarptığı işçi ağır yaralandı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme! Saldırganın babası gözaltındaKahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni gelişme! Saldırganın babası gözaltında
Yer Ankara! Yaşı henüz 14... Akranını bıçaklayıp videoya çektirdi!Yer Ankara! Yaşı henüz 14... Akranını bıçaklayıp videoya çektirdi!

En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

