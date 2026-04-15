Beton perdah makinesinin çarptığı işçi ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaatta beton perdah makinesinin çarpması sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan inşaatın 2. katında zemin düzleştirme çalışması yapıldığı sırada, iddiaya göre bir çalışanın kullandığı beton perdah makinesi kontrolden çıkarak elinden kaydı. Makine, bu sırada aynı alanda bulunan R.B. adlı işçiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle R.B. ağır yaralanırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatın 2. katında bulunduğu için sedyeyle merdivenlerden indirilmesi riskli görülen yaralı işçi için itfaiye ekipleri devreye girdi. R.B., itfaiyenin merdivenli aracı yardımıyla güvenli şekilde aşağıya indirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

R.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



