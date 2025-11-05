HABER

Beyaz eşya bayisinde akılalmaz dolandırıcılık: Vurgunun boyutu milyonlar olabilir!

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya ana bayisi kadın işletmeci, yüzlerce müşterisinin kimlik bilgileriyle bir finans kuruluşu aracılığıyla kredi çekti. Mağdurların durumu fark edip savcılığa başvurması üzerine polis Öznur K.'yı Bilecik yolunda gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İznik'te beyaz eşya bayiliğini yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında yüzlerce müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar savcılığa başvurdu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimat üzerine araştırma başlattı.

Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K. polis tarafından Bilecik yolu üzerinde gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne getirildi.

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve olayın boyutunun milyonlarca lira olduğu iddia edildi.Kaynak: İHA

