Bazıları yüzlerce yıl önce üretilmiş olan ev eşyaları, günümüzde uğradıkları değişikliklerle aldıkları son hallere kadar birçok dönüşüm geçirmiş ve her dönemde insanlara hizmet etmişlerdir. Zaman içinde gazla ya da elektrik ile çalışan birçok ev aleti, çamaşır makinesi, su ısıtıcıları, buzdolapları, dikiş makineleri gibi ürünler hem günlük hayatta hem de iş hayatında insanların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bugün hala kullanılan birçok cihazın ilk halleri tarihte yüzlerce yıl önce kullanılmış olsa da teknolojinin gün geçtikçe daha da gelişmesi ile birlikte bu eşyalar da dönüşüm yaşamıştır.

Beyaz eşyalar genel olarak beyaz renkte olan, fabrikalarda üretilen makinelerdir. Ev aletleri büyük ev aletleri, küçük ev aletleri, tüketici elektroniği olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalar doğrultusunda bir toplumun kalkınma derecesini o ülkedeki beyaz eşyalar göstermektedir. Çok önceleri yüzlerce yıl öncesine dayanan beyaz eşyalar dışında kendi kendine çalışabilen elektronik birçok eşyanın icat edilmesi 20. yüzyılı bulmuştur.

Bugüne dek üretilmiş olan tüm beyaz eşya teknolojileri hayatı kolaylaştırmak, evlerde ve iş yerlerinde pratik ve hızlı bir yaşam sürmek, hayat kalitesini arttırmak gibi amaçlar doğrultusunda üretilmiştir. Bu ürünlerin kullanışlı ve uzun ömürlü olmaları için teknolojiler ve tasarımlar geliştirilmeye bugün de devam edilmektedir.

İsmini renginden alan beyaz eşyaların üretiminde beyaz renk kullanılmaktadır. Zaman içinde beyaz rengi çok çabuk kirlenebildiği için bu eşyaların görünümünde de çeşitli sorunlar yaşanmakta, çoğunluklu olarak sararmalar görülmektedir. Beyaz renk ışığı yansıtma özelliği açısından en parlak renktir. Bu renkte olan nesneler ışığın neredeyse tümünü yansıtmaktadır ve bu durumda onları diğer renklerde olan nesnelere göre daha parlak göstermektedir. Rengi beyaz olan her nesne ya da yüzey bulundukları alanda da ferahlık ve genişlik hissi oluşturmaktadır.

Beyaz eşyalar neden genellikle beyaz renktedir?

Ev ve ofislerde kullanılabilen, hem günlük yaşamda hem de ticari hayatta kendine bir yer bulabilmiş olan beyaz eşyanın adı renginden gelmektedir. İlk zamanlardan bu yana beyaz eşyalar daima beyaz renkte kullanılmıştır. Günümüzde ev eşyası olarak geçen beyaz eşyalar için alternatif renkler de kullanılmaktadır, ancak bu ürünler beyaz eşya adı ile anılmaya devam etmektedir.

Beyaz eşyaların renginin de adının da beyaz olmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Hijyen endişesinden, ferahlık hissine dek birçok farklı durum beyaz eşyaların beyaz renkte üretilmesinin nedenleri arasında yer almaktadır. Ev ve ofis eşyalarında beyaz rengin kullanılmasının bazı nedenleri ve açıklamaları şu şekildedir: