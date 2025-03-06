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Beyaz Saray, "ABD'deki Ukraynalı mültecilerin geçici yasal statüleri kaldırılacak" haberlerini yalanladı

06.03.2025 19:38
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Donald Trump yönetiminin, ülkede bulunan yaklaşık 240 bin Ukraynalı mültecinin geçici yasal koruma statüsünü iptal edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Beyaz Saray, "ABD'deki Ukraynalı mültecilerin geçici yasal statüleri kaldırılacak" haberlerini yalanladı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD'deki Ukraynalı mültecilerle ilgili bugün Amerikan medyasına yansıyan bir iddiayı X hesabından yaptığı açıklamada yalanladı.

Leavitt, "Trump yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak ABD'ye gelen ve geçici yasal koruma statüsü verilen 240 bin civarındaki Ukraynalı mültecinin bu statülerini nisan ayında iptal etmeye hazırlanıyor" şeklindeki bir haberi alıntılayarak bunun "yalan haber" olduğunu belirtti.

ABD'li Sözcü, açıklamasında, "Bu, Reuters'ın, ne konuştukları hakkında hiçbir fikirleri olmayan anonim kaynaklara dayandırdığı bir başka yalan haber. Gerçek: Şu anda herhangi bir karar alınmamıştır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ajansın haberinde, Trump yönetiminin, ülkede bulunan yaklaşık 240 bin Ukraynalı mültecinin geçici yasal koruma statüsünü iptal etmeye hazırlandığı iddia edilmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Beyaz Saray
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