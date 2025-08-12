Beyaz Saray, Alaska'daki Trump-Putin zirvesinden ümitli

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde 15 Ağustos Cuma günü yapılacak Trump-Putin görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li sözcü, görüşmenin Alaska'nın Anchorage kentinde gerçekleştirileceğini ve Trump ile Putin arasında baş başa yapılacağını söyledi.

Leavitt, zirveden ümitli olduklarını ve Başkan Trump'ın da Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bu görüşmeyi çok önemsediğini vurgulayarak, "Başkan için bu toplantının amacı, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimize yönelik daha iyi bir anlayışla oradan ayrılmasıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin neden davet edilmediği yönündeki soruya yanıt veren sözcü, Trump ile görüşmeyi Putin'in istediğini ve Trump'ın daha sonra Zelenskiy ile görüşebileceğini kaydetti.

Leavitt, bu zirvede Trump ile Putin'in baş başa mı görüşeceği sorusuna "Evet, plan bu." yanıtını verdi.

TRUMP'IN RUSYA'YA SEYAHAT PLANI OLABİLİR

Leavitt, dünkü basın toplantısında Trump'ın iki kez "Alaska" yerine "Rusya" dediğinin hatırlatılması üzerine, bunun bir dil sürçmesi olduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü, "Belki gelecekte (Trump'ın) Rusya'ya seyahat planı olabilir ancak cuma günü kendisi Alaska'da Putin ile görüşecek." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, cuma günü Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum ama kötü de geçebilir." demişti.

Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini kaydederek, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim, bu savaşı bitirmelisin." diye konuşmuştu. (AA)